- La demande de cours d'intégration reste élevée

Les cours d'intégration continuent d'être très demandés en Basse-Saxe. Environ 31 600 personnes ont commencé de tels cours l'an dernier, bien plus que en 2022 (environ 25 300), selon les données de l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf). En 2023, environ 1 600 cours d'intégration ont commencé en Basse-Saxe, dépassant également le chiffre de 2022 (un peu plus de 1 400 cours).

Dans tout le pays, plus de 360 000 personnes ont commencé un cours d'intégration l'an dernier, comparé à environ 23 000 de moins en 2021.

En plus du langage, des heures sont également consacrées aux valeurs ou à l'ordre juridique.

Il peut prendre du temps pour trouver le bon cours, donc le début du cours peut souvent être retardé après l'obtention de l'autorisation, selon l'Office fédéral. Une réglementation stipule qu'un cours devrait généralement commencer dans les six semaines après l'inscription auprès du prestataire de cours.

Les cours d'intégration comprennent 700 heures, avec 600 heures consacrées au langage et les 100 heures restantes couvrant des sujets tels que les valeurs, l'ordre juridique ou le système social.

Les mineurs doivent suivre l'école.

Les cours sont compilés selon le niveau de langage respectif et sont ouverts à tous les immigrants. Seuls les adultes suivent ces cours d'intégration, car les mineurs sont soumis à l'école obligatoire en Allemagne, où il y a de nombreuses offres éducatives. L'ouverture des cours d'intégration pour les réfugiés ukrainiens a été mise en place par l'Office fédéral mi-mars 2022. Ces cours durent généralement sept à neuf mois, avec des cours spéciaux et à temps partiel qui durent plus longtemps.

Récemment, le ministre de l'Intégration de Basse-Saxe, Andreas Philippi, a plaidé en faveur d'une migration et d'une participation renforcées dans les zones rurales. Le politique du SPD a déclaré cela à l'occasion de la Conférence des ministres de l'Intégration, que la Basse-Saxe a présidée pendant un an à partir de juillet.

La politique sociale en Basse-Saxe a mis l'accent sur les cours d'intégration, le nombre de personnes commençant ces cours augmentant considérablement chaque année. Cette croissance des inscriptions montre l'importance de ces cours dans l'agenda de la politique sociale de la région.

De plus, les cours d'intégration, en jouant un rôle dans la politique sociale, ne fournissent pas seulement des leçons de langage, mais couvrent également des sujets tels que les valeurs, l'ordre juridique et les systèmes sociaux, dans le but de favoriser une compréhension plus approfondie de la société allemande.

