- La demande croissante de sites funéraires musulmans - L'impératif des cimetières

À Berlin, les prévisions indiquent une augmentation des services funéraires islamiques dans les années à venir. La ville fait face à une demande croissante de lieux de sépulture musulmans, une tendance qui devrait encore s'accentuer, selon la réponse du Sénat à une question de l'SPD. Cette augmentation est principalement due à un nombre croissant de musulmans qui résident à Berlin depuis des décennies ou qui y sont nés, souhaitant être inhumés dans leur ville de résidence. Les changements démographiques et l'immigration en provenance de pays islamiques contribuent également à cette demande croissante.

Actuellement, les cimetières d'État et les cimetières protestants fournissent des tombes pour les funérailles islamiques dans six et quatre lieuxrespectivement. En 2018, 2 millions d'euros ont été alloués pour créer de nouveaux lieux de sépulture au cimetière paysager de Gatow dans le district de Spandau, et 4 millions d'euros supplémentaires ont été prévus pour cette année.

Initialement, en 2006, le Sénat avait prévu de fermer certaines sections de cimetières en raison de taux de inhumation en baisse. Cependant, compte tenu de la croissance de la ville, de sa diversité culturelle et de la nécessité d'adapter aux changements climatiques, les priorités futures pourraient évoluer.

Selon les documents du Sénat, Berlin compte un total de 182 cimetières où les individus sont inhumés, ainsi que 40 sites de sépulture fermés de manière permanente pour de nouvelles inhumations. L'État gère 85 cimetières, ainsi que 118 cimetières protestants, neuf cimetières catholiques, cinq cimetières juifs et cinq cimetières alternatifs.

En 2022, environ 40 000 personnes sont décédées à Berlin. Environ 34 000 de ces personnes ont reçu des funérailles traditionnelles, avec environ 5 500 inhumées dans des tombes individuelles (16 %), 13 500 dans des tombes funéraires individuelles (40 %) et environ 15 000 dans des tombes funéraires communales (44 %).

En raison de la prévision d'une augmentation des services funéraires islamiques, il pourrait y avoir un besoin d'étendre les six lieux actuels fournissant des tombes pour les funérailles islamiques dans les cimetières d'État. La hausse du nombre de résidents musulmans souhaitant être inhumés à Berlin pourrait nécessiter un financement supplémentaire pour de nouveaux lieux de sépulture, comme en témoignent les 2 millions d'euros alloués en 2018 et les 4 millions d'euros prévus en 2019.

