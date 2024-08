- La déglutition et les tempêtes en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

La météo dans la Rhénanie-Palatinat et la Sarre est caractérisée par une chaleur étouffante. Le service météorologique allemand (DWD) met en garde, surtout à l'est de la Rhénanie-Palatinat, contre la chaleur toute la journée. Les résidents peuvent s'attendre à des températures comprises entre 25 et 30 degrés. Le matin, il fera nuageux à très nuageux.

Cependant, cela ne devrait pas durer toute la journée : localement, il y aura des averses et même des orages violents. Le DWD met en garde contre des conditions météorologiques difficiles en raison de fortes pluies dans certaines régions. Des rafales de vent fortes sont également possibles dans ces régions.

Durante la nuit de mercredi à jeudi, les orages se calmeront et il resteramostly sec. Pendant la journée, il continuera à se dégager, avec plus de soleil que de nuages. Et il fera plus chaud : 26 à 31 degrés.

La Sarre, voisine de la Rhénanie-Palatinat, connaîtra des patrons météorologiques similaires avec des températures chaudes. Malgré les avertissements du service météorologique allemand (DWD) concernant la chaleur toute la journée dans certaines parties de la Rhénanie-Palatinat, la Sarre pourrait éviter le pire.

