La déforestation des forêts tropicales est à nouveau en augmentation

À la prise de ses fonctions, le président brésilien Lula promet de mettre fin à la déforestation illégale de la forêt amazonienne d'ici 2030. Plus d'un an plus tard, la déforestation reprend de plus belle. Le gouvernement attribue cette augmentation à une grève à l'agence environnementale. Ils citent plusieurs raisons à cela.

Pour la première fois en 15 mois, la déforestation dans la forêt amazonienne au Brésil a augmenté. Le mois dernier, une superficie de 666 kilomètres carrés - plus du double de la taille de Munich - a été détruite, selon les données officielles. Cela représente une augmentation de 33 % par rapport aux 500 kilomètres carrés détruits en juillet 2023.

Le gouvernement attribue cette augmentation de juillet à une grève à l'agence de protection de l'environnement, l'Ibama, et une très forte réduction de la déforestation en juillet 2023.

Au cours des 12 derniers mois, la déforestation a diminué de 45,7 % par rapport à la même période de l'année dernière. Entre août 2022 et juillet 2023, 7 952 kilomètres carrés ont été détruits par la déforestation, contre 4 315 kilomètres carrés entre août 2023 et juillet 2024.

Lula vise à mettre fin à la déforestation illégale d'ici 2030

La forêt amazonienne s'étend sur neuf pays, la plupart étant situés au Brésil. C'est l'une des dernières grandes forêts primaires du monde et elle abrite plus d'espèces végétales et animales que tout autre endroit sur Terre. Elle est également un important puits de carbone grâce à ses milliards d'arbres.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s'est engagé à mettre fin à la déforestation illégale d'ici 2030. Sous son prédécesseur de droite, Jair Bolsonaro, la déforestation avait considérablement augmenté.

