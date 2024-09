La déficience auditive de Terry Crews l'a aidé à exceller dans le métier de l'humour physique.

Dans une récente interview avec CNN, l'acteur Terry Crews a ri et mentionné se sentir parfois comme un Muppet ou un personnage de dessin animé, en particulier pour son nouveau film "The Killer's Game" qui sortira dans les salles ce vendredi. Il a partagé que ses compétences d'acteur avaient été affûtées pendant cette période, s'inspirant de l'observation des pitreries des Muppets.

Crews est un individu accompli, connu pour ses rôles dans le domaine de l'acteur, de l'auteur, des sports, de l'art et même de la flûte. Il est ouvert quant à vivre avec une perte auditive sensorineurale, un type d'impuissance auditive qui affecte l'oreille interne ou le nerf auditif, selon la recherche de Johns Hopkins.

"C'est plutôt fascinant", a déclaré Crews, "Je porte des appareils auditifs, mais j'ai eu des problèmes d'audition depuis longtemps. Les gens pensent souvent que je les ignore, mais si je ne vous regarde pas, je ne peux pas vous entendre. Je lis sur les lèvres, j'observe les gens, et cette pratique a affûté mes compétences d'acteur", a-t-il ajouté.

Ce défi a fait partie de sa vie depuis ses études universitaires, même avant que sa carrière d'acteur ne décolle, alors qu'il apprenait à communiquer malgré son handicap.

"Je fais ça depuis un moment... Ce n'est pas toujours facile, surtout quand vous avez un handicap", a-t-il expliqué.

Malgré les défis, Crews, connu pour son optimisme, a transformé son handicap auditif en une opportunité.

Grâce à son handicap, Crews a excellé dans l'utilisation de son corps pour le comique, que ce soit dans ses célèbres publicités Old Spice ou son rôle de l'assassin élégant Lovedahl dans "The Killer's Game". Il a déclaré avoir acquis cette compétence de manière organique en se concentrant sur la lecture labiale et l'observation des expressions des gens.

"Observer les gens m'a aidé en tant qu'acteur, étudier les expressions faciales et les sentiments des gens, et apprendre à exprimer ses émotions avec son corps plutôt qu'avec des mots", a-t-il déclaré.

La scène de voiture iconique de "White Chicks" a joué un rôle important dans le lancement de la carrière hollywoodienne de Crews, avec des projets notables comme "Brooklyn 99", "Everybody Hates Chris", la série animée à venir "Everybody Still Hates Chris" et en tant qu'animateur à long terme de "America's Got Talent".

En réfléchissant à "White Chicks", Crews a mis en évidence la comédie physique du film, déclarant que chaque performance, pas seulement la sienne, était "physique".

"La raison pour laquelle le film continue d'être un favori parmi de nombreux fans, même après 20 ans, c'est que nous avons appris à nous exprimer à travers le langage corporel, le rendant compréhensible même pour ceux qui ne comprenaient pas le dialogue", a déclaré Crews.

Les compétences comiques de Crews dans les performances physiques, mises en valeur dans des films comme "White Chicks" et "The Killer's Game", sont devenues une marque de fabrique de sa carrière dans le divertissement. Son handicap auditif, bien qu'il pose des défis initially, l'a finalement conduit à exceller dans l'interprétation et la transmission des émotions à travers le langage corporel, renforçant son attrait pour le divertissement.

