Dr. Motte, à l'origine de la Loveparade, anticipe de nouvelles tâches suite à la reconnaissance de la scène techno de Berlin en tant que patrimoine culturel immatériel. "C'est seulement le début", a-t-il déclaré, "nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers, nous devons continuer à avancer." Matthias Roeingh, également connu sous le nom de Dr. Motte, a tenu ces propos lors de la Technoparade "Dance for the Cosmos" à Berlin.

Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir, a-t-il suggéré. "C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui pour défendre notre culture et sa préservation." À l'annonce de cette nouvelle au début de cette année, les organisateurs de cette immense manifestation festive étaient presque incrédules. "Nous étions et sommes toujours ravis."

La ministre fédérale de la Culture, Claudia Roth (Les Verts), a publié un message audio célébrant la reconnaissance de la culture techno de Berlin comme un exploit et un hommage à Dr. Motte et à l'équipe "Dance for the Cosmos". Le techno, a-t-elle déclaré, "allie créativité et précision et crée des espaces distinctifs où les gens peuvent exprimer leur enthousiasme pour la musique et la danse."

La scène techno de Berlin a maintenant été ajoutée à la liste allemande du patrimoine culturel immatériel. Les ministres fédéraux et régionaux de la Culture ont mis à jour le registre national en conséquence, "Dance for the Cosmos" ayant soumis la candidature.

Les propos de Dr. Motte sur la nécessité de continuer à innover et à créer de nouveaux sons pour garder la musique vivante ont également reflété sa passion pour la musique. En outre, la reconnaissance de la scène techno de Berlin en tant que patrimoine culturel immatériel a stimulé la communauté musicale locale, entraînant de nombreux événements et concerts célébrant l'histoire riche de la musique techno.

