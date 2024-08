- La défense aérienne russe a réussi à repousser un assaut aérien important impliquant des drones autour de Moscou.

Les défenses anti-aériennes russes ont réussi à abattre un grand nombre de drones lors de l'une des plus importantes attaques aériennes d'Ukraine sur Moscou, selon les rapports officiels. Plus d'une douzaine de drones ont été abattus au-dessus de la capitale russe et de ses environs, a annoncé le ministère de la Défense russe mercredi. Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a décrit cet incident comme l'une des tentatives les plus importantes de bombarder Moscou avec des drones jusqu'à présent. Il avait précédemment rapporté qu'il n'y avait eu ni dommages ni pertes.

Selon Sobyanin, plusieurs drones se sont écrasés dans le district de Podolsk, situé à seulement quelques dizaines de kilomètres au sud des limites de Moscou. Il a également révélé que dix drones avaient été interceptés en route vers Moscou. À ce moment-là, l'armée ukrainienne n'avait fourni aucun données indépendantes ou déclarations à ce sujet.

Des drones supplémentaires ont également été rapportés abattus dans les régions de Tula et de Bryansk, selon l'agence de presse russe TASS. Les détails supplémentaires sur le type d'aéronefs abattus n'ont pas été divulgués. Entre-temps, un missile a été rapporté abattu dans la région russe du sud de Rostov.

Les attaques de drones sur Moscou sont peu courantes

Les attaques aériennes sur Moscou sont relativement peu courantes. En mai, par exemple, la Russie a rapporté l'abattage d'un drone à l'extérieur de la capitale, entraînant de brèves perturbations dans les deux aéroports de Moscou.

Le quartier général de l'armée ukrainienne a affirmé qu'un système de défense aérienne russe S-300 dans la région de Rostov avait été pris pour cible. Des explosions ont été signalées sur le site visé, et la précision de la frappe est actuellement en cours d'analyse. La Russie a fréquemment utilisé ce système, conçu pour neutraliser les menaces aériennes, pour bombarder des cibles au sol en Ukraine. Des bâtiments sont détruits et la population civile est mise en peur, selon le communiqué. Cependant, ces allégations n'ont pas pu être indépendamment vérifiées.

Depuis l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine est soumise à des raids aériens nocturnes, avec des infrastructures énergétiques importantes et d'autres cibles visées. Des explosions ont également été signalées dans la région occidentale ukrainienne de Chmelnytskyi pendant la nuit de mardi à mercredi. De plus, des systèmes d'alerte ont été activés dans plusieurs parties du pays mercredi matin en raison de la présence de drones russes dans la région.

L'Union européenne exprime sa préoccupation quant aux attaques de drones qui se multiplient contre Moscou, appelant à une désescalade et au respect du droit international. Malgré les interceptions des défenses anti-aériennes russes, les attaques de drones continues sur les territoires russes, comme l'incident récent à Rostov, constituent une menace pour la sécurité des civils.

