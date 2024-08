- La défense a demandé un examen.

Suite à la décision rendue par le tribunal régional de Neuruppin contre un adolescent tchétchène de 17 ans, la défense de ce dernier a déposé un appel. Le jeune a été condamné à quatre ans de détention pour mineurs pour avoir ourdi une attaque terroriste contre un marché de Noël en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le tribunal fédéral examinera maintenant l'affaire, a déclaré un porte-parole du tribunal.

Le verdict a été rendu pour complicité de meurtre et utilisation de symboles d'une organisation interdite. Selon les déclarations du tribunal, les chefs d'accusation présentés par le parquet ont été largement confirmés lors du procès.

Il a été établi que l'adolescent tchétchène avait de plus en plus radicalisé. Il aurait prétendument conspiré avec un autre complice de 15 ans, également condamné, pour obtenir un camion et l'utiliser pour tuer un maximum de personnes sur le marché de Noël de Leverkusen-Opladen (NRW) au nom de l'État islamique.

Le complice plus jeune a déjà été condamné à une peine de quatre ans de détention pour mineurs par le tribunal régional de Cologne il y a plusieurs semaines. Cette sentence est déjà définitive.

L'appel contre la décision du tribunal régional de Neuruppin a été déposé par la défense devant le tribunal fédéral. Le tribunal régional de Cologne avait précédemment condamné le complice de 15 ans à une peine de quatre ans de détention pour mineurs, une sentence qui est déjà définitive dans ce tribunal.

