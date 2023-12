La défaite surprise de Liverpool face à Brighton le laisse loin derrière le leader Manchester City

Un but de Steven Alzate a suffi pour obtenir les trois points, laissant Liverpool à sept points du leader du championnat, Manchester City, qui a un match en retard.

Liverpool et City s'affrontent dimanche dans ce que beaucoup considèrent comme un match décisif pour le titre.

"En ce moment, nous ne sommes pas dans la course au titre", a déclaré le défenseur latéral de Liverpool, Andy Robertson, aux journalistes après le match.

L'équipe de Jurgen Klopp, qui semblait avoir franchi un cap après de récentes bonnes performances, a semblé à court d'idées contre Brighton et n'a réussi qu'un seul tir cadré sur l'ensemble du match.

Elle n'a pas réussi à marquer lors de trois matches de championnat consécutifs à Anfield, un record inimaginable compte tenu des prouesses offensives de l'équipe au cours des deux dernières saisons.

Robertson a reconnu que Brighton était "la meilleure équipe", mais il a admis que son équipe avait été "extrêmement décevante".

"Nous n'avons rien fait de remarquable", a-t-il déclaré. "Alors que nous étions invaincus depuis longtemps, nous avons perdu deux fois. Quand on ne se montre pas à la hauteur, on n'obtient pas de résultats.

Cette défaite a mis en lumière les faiblesses d'une équipe que beaucoup pensaient capable de dominer le football anglais dans les années à venir.

Klopp a dû faire face à des blessures de joueurs clés, dont la quasi-totalité de ses défenseurs centraux, ce qui a rendu difficile la gestion d'un calendrier encombré, surtout en période de pandémie mondiale.

"La seule explication est que nous sommes une équipe fatiguée, plus ou moins mentalement", a-t-il déclaré aux journalistes après le match. "Nous n'étions pas frais mentalement. Ils méritaient de gagner".

"Nous voulions jouer mieux et de manière plus convaincante. Nous avons perdu trop de ballons dans des situations prometteuses. Je sais que les garçons peuvent jouer de A à B, mais aujourd'hui, B ne semblait pas atteignable.

"Nous avons eu une semaine très difficile. Nous n'étions pas frais ce soir et c'est à ce moment-là qu'il faut trouver une solution."

Plus on gagne, plus on se sent bien

La défaite de Liverpool aura ajouté un lustre supplémentaire à la soirée de Manchester City, qui a pris la tête du championnat après avoir battu Burnley 2-0 mercredi.

Les buts de Gabriel Jesus et du capitaine de la soirée, Raheem Sterling, ont assuré une victoire confortable qui a porté la série de victoires de l'équipe à 13 matches toutes compétitions confondues.

Sterling s'est félicité de la "cohésion" du groupe et du travail défensif qui a permis à l'équipe de réaliser un sixième match nul consécutif, égalant ainsi le record du club.

"Plus on gagne, mieux on se sent, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui", a-t-il déclaré aux journalistes après le match.

"Nous savions exactement ce qu'ils allaient apporter au match, en étant physiques, en jouant les deuxièmes ballons et en mettant des ballons dans la surface, et j'ai trouvé que les gars en défense les ont très bien gérés.

"C'est une bonne chose de remporter une nouvelle victoire et de garder la tête hors de l'eau. Nous sommes sur une bonne lancée et nous devons la poursuivre".

Tout en étant satisfait de la performance, le manager de City, Pep Guardiola, s'est tourné vers le choc contre Liverpool et a souligné l'importance de la récupération dans un calendrier chargé.

"Il s'agit des mêmes points, mais contre Liverpool, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

"Il s'agit des mêmes points, mais contre un adversaire. Au final, l'objectif est d'être champion. Contre les équipes du bas du tableau, les gens peuvent dire que c'est garanti, mais nous savons à quel point c'est difficile.

"Nous avons dû faire de notre mieux et maintenant nous affrontons une équipe différente avec un autre type de jeu. Nous avons fait de notre mieux et maintenant nous affrontons une équipe différente, avec un autre type de jeu. Aujourd'hui, nous profitons du match, nous mangeons bien et demain, nous commencerons à penser à Liverpool.

