La défaite des Grizzlies est un véritable défi pour le football : Les Warriors perdent jusqu'à 55 points d'avance lors de la défaite contre les Grizzlies

Les Grizzlies se sont imposés 134 à 95 au FedExForum lors du cinquième match de la série au meilleur des sept manches, menant jusqu'à 55 points.

Memphis n'a jamais eu de mal à surpasser l'attaque normalement puissante des Warriors, même sans son meneur de jeu vedette Ja Morant, qui est incertain pour le reste de la postseason en raison d'une contusion osseuse au genou droit subie lors du match 3.

Memphis a marqué 77 points en première mi-temps, le plus grand nombre de points dans l'histoire de la franchise en post-saison. L'avance de 52 points des Grizzlies après trois quarts d'heure a égalé le record de la plus grande avance dans un match de séries éliminatoires au cours des 70 dernières années.

Jaren Jackson Jr, Desmond Bane et Tyus Jones ont chacun marqué 21 points, ce qui a permis de maintenir Golden State à distance et de forcer un match 6 à San Francisco, les Warriors menant la série 3-2.

Après coup, Jackson Jr. a déclaré que le rythme élevé de Memphis avait permis à l'équipe de rester en tête.

"Nous jouions rapidement. Vous savez que nous aimons jouer vite", a-t-il déclaré aux médias. "Nous voulions apporter cette énergie dès le début. Nous avons gardé le pied sur l'accélérateur et tout le monde a contribué. Même 12 (Morant) là-bas, avec sa glace".

Pour les Warriors, la soirée a été décevante, alors que l'opportunité de se qualifier pour la finale de la Conférence Ouest était en jeu.

Klay Thompson, triple champion NBA, a qualifié cette soirée d'"horrible" et d'"embarrassante".

"Dès l'entame du match, nous n'avons pas été très fluides, ils étaient plus agressifs que nous", a-t-il expliqué. "Nous avions tous à l'esprit que nous allions conclure ce soir, mais parfois, le basket n'est pas une science exacte.

Draymond Green, quant à lui, s'est montré plus mesuré au sujet de cette défaite : "On a perdu par 55 ou par 5, on a perdu par 50, on a perdu par 5, on a perdu. C'est un match dans la colonne des défaites de la série. Je n'en ferai pas trop".

Et d'ajouter : "Vous voulez certainement tirer la chasse, mais vous devez aussi en tirer des leçons. Ce n'est pas comme une chasse d'eau, on revoit cette équipe dans deux mois. On revoit cette équipe dans deux jours. Il faut donc en tirer des leçons, puis faire les ajustements nécessaires, et enfin rincer l'équipe. Le résultat final, c'est ce que l'on voit. Il faut aller de l'avant".

Les deux équipes s'affrontent vendredi dans un match 6 qui pourrait être décisif.

Les Warriors et les Grizzlies n'ont pas perdu leur amour au cours de cette série.

De l'expulsion de Green lors du premier match à celle de Dillon Brooks lors du deuxième, en passant par la blessure au genou de Morant et la déclaration de Jordan Poole, de Golden State, qui a "cassé le code", il n'y a pas eu d'amour perdu.

Mais mercredi soir, au beau milieu d'une énorme défaite, il y avait enfin de la place pour un peu de légèreté.

Avant le cinquième match, Steph Curry a déclaré que le plan de jeu des Warriors était de "Whoop That Trick".

Il s'agissait d'une référence à la chanson du rappeur Al Kapone, originaire de Memphis, interprétée dans le film "Hustle & Flow" par Terrence Howard. Ces dernières années, cette chanson est devenue l'hymne des Grizzlies dans les moments de fin de match.

Dans le quatrième quart-temps du cinquième match, alors que Memphis détenait une avance inattaquable, Kapone est venu sur le parquet du FedExForum pour interpréter la chanson, pour le plus grand plaisir de la foule.

Alors que Jackson Jr. et Morant dansaient sur la ligne de touche de Memphis et que les supporters des Grizzlies agitaient leurs serviettes à l'unisson, le banc des Warriors a fait de même.

Curry a été vu en train de rire tandis que Green agitait sa propre serviette au-dessus de sa tête à l'unisson.

"Ils ne vont pas faire ce coup-là tout seuls", a déclaré Green. "Nous allons le faire ensemble si nous voulons le faire.

"Il y a une chose que je ne respecte pas, ce sont les gens qui ne viennent que lorsqu'ils gagnent, qui embrassent les foules lorsqu'ils gagnent. Nous les appelons les "front runners". Nous n'en sommes pas, vous savez ? On s'est fait botter le cul. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Mais il ne faut pas être un leader.

"Quand on crache le morceau, il faut être prêt à l'accepter, à ne pas s'en cacher, à ne pas l'esquiver, à le prendre à bras-le-corps. J'ai apprécié le public ce soir, l'énergie qu'il a apportée au match. S'ils veulent jouer ce tour, nous le ferons à nouveau".

Les Bucks prennent l'avantage 3-2 dans la série à Boston

Les Milwaukee Bucks ont montré pourquoi ils sont les champions NBA en titre mercredi soir, en faisant preuve de résilience et de perspicacité pour battre de justesse les Boston Celtics 110-107 dans le cinquième match.

Les Bucks sont revenus d'un déficit de 14 points dans le quatrième quart-temps pour mener dans les dernières minutes, et ont eu besoin de quelques moments magiques d'habileté défensive de la part de la star Jrue Holiday pour décrocher la victoire et prendre une avance de 3-2 dans leur série de demi-finales de la Conférence Est au meilleur des sept manches.

Alors qu'ils venaient de prendre leur première avance depuis le deuxième quart-temps, à quelques secondes de la fin, Jrue Holiday a d'abord bloqué Marcus Smart par derrière, provoquant un turnover qui a permis à son équipe d'avoir la possession du ballon. Puis, alors que le temps s'écoulait, il a de nouveau volé la balle à Smart pour sceller le résultat et permettre aux Bucks de conclure la série lors du sixième match, vendredi à Milwaukee.

Le double MVP Giannis Antetokounmpo a marqué 40 points et pris 11 rebonds, tandis que Holiday a ajouté 24 points, huit rebonds et huit passes dans l'effort victorieux.

