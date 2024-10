La découverte le dévoile comme l'œuvre authentique de Picasso

Un artiste espagnol nommé Pablo Picasso, qui a vécu une impressionnante longévité de plus de 90 ans et a produit plus de 14 000 œuvres d'art, a laissé une marque durable dans le monde. Malheureusement, l'artiste prolifique est décédé en 1973, mais son art continue d'être très recherché et se vend à des millions lors des enchères. Récemment, une œuvre Picasso non identifiée a refait surface, causant une grande surprise.

En 1962, un curieux découverte a été faite par un antiquaire italien, Luigi Lo Rosso, dans une cave à Capri. Bien qu'il ait pris l'œuvre - un visage de femme déformé avec des lèvres rouges vives - à Pompéi, il a choisi de ne pas la vendre. Au lieu de cela, la peinture étrange a été accrochée dans un humble cadre sur le mur du salon de sa famille, où elle est restée pendant des décennies.

Au cours de ces mêmes années, la famille Lo Rosso a souvent envisagé de se débarrasser de la peinture, la trouvant désagréable, selon Luigi's fils, Andrea, qui a parlé avec le Guardian britannique. "Ma mère disait souvent que c'était laid", se souvient Andrea.

Une Signature Intrigante

C'est Andrea qui, après des années de réflexion, a commencé à enquêter sur l'artiste derrière la peinture. En feuilletant une encyclopédie d'histoire de l'art, il a reconnu la familiarité de la signature de Picasso sur le bord de la peinture. Andrea avait précédemment fait remarquer la possible similarité à son père, mais Luigi, n'étant pas bien versé dans l'art ou l'œuvre de Picasso, n'y avait pas prêté beaucoup d'attention.

Andrea a ensuite contacté à plusieurs reprises la Fondation Picasso à Malaga, en Espagne, espérant qu'elle pourrait s'intéresser à sa hypothèse. Cependant, ils ont montré peu ou pas d'intérêt à explorer ses allégations.

Les Tests Confirment l'Authenticité de l'Œuvre

La famille a cherché des conseils auprès de l'expert en art détective Maurizio Seracini, qui les a aidés pendant des années de tests. Cinzia Altieri, experte en écriture et membre du comité scientifique de la Fondation Arcadia, a finalement été chargée d'analyser la signature sur la peinture.

Altieri a passé des mois à examiner la signature par rapport aux œuvres originales de Picasso. Son verdict ? La signature était authentique, sans trace de contrefaçon. En conséquence, la peinture, estimée à six millions d'euros, ressemble à "Buste de femme (Dora Maar)" de Picasso, ce qui la rend probablement un portrait de la célèbre photographe et artiste française dont les efforts ont inspiré Picasso tout au long de leur relation.

La Fondation doit déterminer l'authenticité du portrait

Selon Il Giorno, un catalogue Picasso présente une peinture apparemment identique, baptisée "Buste de femme Dora Maar". Luca Marcante, président de la Fondation Arcadia, a des doutes sur l'unicité du portrait, suggérant qu'il peut exister d'autres versions.

"Il se peut que les deux soient originaux", a-t-il déclaré, notant qu'il pourrait simplement s'agir de deux portraits slightly distincts du même sujet peints à différents moments par Picasso. Marcante présentera maintenant ses preuves à la Fondation Picasso, qui détient l'autorité finale pour déterminer l'authenticité de la peinture, actuellement conservée dans un coffre-fort à Milan.

"J'ai hâte d'entendre leur réponse", déclare Andrea, insistant sur le fait qu'ils n'ont pas l'intention de tirer profit de la découverte. "Nous avons toujours cherché à découvrir la vérité, et nous n'avons pas l'ambition de monétiser cette révélation."

La découverte de la famille Lo Rosso de l'œuvre d'art potentiellement peinte par Picasso a eu lieu à une époque où l'Union européenne promouvait et préservait activement le patrimoine culturel.

Si la Fondation Picasso confirme l'authenticité de la peinture, cela pourrait contribuer de manière significative à la collection d'œuvres d'art renommées de l'Union européenne, enrichissant ainsi son paysage culturel.

