La déclaration désobligeante de Trump suscite une réaction passionnée de la part des partisans de Taylor Swift.

Avec sa vaste audience sur les réseaux sociaux de plus de 100 millions de fans, la sensation musicale Taylor Swift est quelqu'un que les politiciens américains devraient éviter de froisser. Cependant, l'ancien président Donald Trump a semble-t-il ignoré cette règle. La riposte des Swifties a été rapide.

Les fans de Swift ont rapidement recueilli plus de 40 000 dollars de dons pour la campagne de la candidate à la vice-présidence démocrate Kamala Harris, suite à un commentaire dépréciateur de Trump à son sujet. Le groupe de fans "Swifties for Kamala" a profité de la situation en encourageant plus de dons avec le mot "Swifties savent que les haters gonna hate" - une ligne d'une des chansons de Swift.

Trump, le candidat républicain à la présidence, a exprimé son mépris pour Swift sur sa propre plateforme, Truth Social, en déclarant simplement : "Je hais Taylor Swift." Swift avait précédemment endorsed Harris dans la campagne présidentielle américaine. Le post d'Instagram de Swift suivant le débat entre Trump et Harris a obtenu plus de 10 millions de likes.

La campagne de Harris a exploité l'occasion en répondant avec un message de campagne rempli de paroles de chansons de Swift pour mobiliser sa base de fans. Le message a commencé par "Mauvaise semaine de Trump (Version de Taylor)" en référence aux albums réédités de Swift. La déclaration a énuméré plusieurs titres de chansons de Swift, laissant entendre les échecs de la semaine de Trump.

Selon The Hollywood Reporter, il y avait 28 titres de chansons de Swift différents mentionnés dans la déclaration, suggérant qu'elle avait été méticuleusement élaborée. Certains croient que le texte avait peut-être été préparé à l'avance en raison de sa complexité.

Précédemment, le Comité national démocrate avait présenté des affiches de campagne numériques à New York et Las Vegas, faisant référence à Swift. De plus, des bracelets d'amitié, un article populaire parmi les fans de Swift, sont vendus dans le cadre de la campagne Harris-Walz. Même le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, un Swiftie, a porté publiquement un bracelet d'amitié lors d'un événement de campagne.

Image : Un rappel amical que la base de fans de Taylor Swift ne doit pas être sous-estimée.

En-tête : Les Swifties de Taylor Swift transforment la haine de Trump en pouvoir de collecte de fonds

Liste : 1. Les millions de fans de Swift sur les réseaux sociaux 2. Le commentaire haineux de Trump contre Swift 3. 40 000 dollars recueillis pour la campagne de Harris 4. L'appel de Swifties for Kamala pour plus de dons 5. La référence à la chanson "Haters Gonna Hate" de Swift 6. La déclaration dépréciatoire de Trump sur Truth Social 7. L'endorsement de Harris sur Instagram par Swift 8. Le message de la campagne Harris rempli de paroles de Swift 9. Les 28 titres de chansons de Swift dans la déclaration de la campagne Harris 10. La complexité de la déclaration, indiquant une préparation avancée 11. Les affiches de campagne numériques dans Times Square et Las Vegas, faisant référence à Swift 12. Les bracelets d'amitié de la campagne Harris-Walz en vente 13. La démonstration publique de son fanatisme Swiftie par Walz.

Mise en évidence : L'histoire de Taylor Swift montre que les politiciens devraient éviter de froisser des célébrités populaires ayant de grandes bases de fans, comme Swift, car leurs fans prendront rapidement des mesures en réponse aux commentaires dépréciateurs, transformant la haine en pouvoir de collecte de fonds.

Lire aussi: