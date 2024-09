- La déclaration de Voigt suggère que les politiques mondiales importantes ne sont pas formulées en Thuringe.

Voigt de Thuringe de la CDU prépare les citoyens pour de longues discussions sur la formation d'un gouvernement. En arrivant pour des discussions avec les dirigeants de la CDU à Berlin, il a déclaré : "Une chose comme celle-ci ne se règle pas en un clin d'œil." Il a ajouté : "Cependant, c'est clair comme de l'eau de roche : la CDU a gagné du terrain et détient maintenant le pouvoir de mener les discussions, ce que nous ferons." En réponse aux demandes de Wagenknecht de BSW pour des positions claires de l'État en matière de politique étrangère, telles que le soutien à l'Ukraine ou l'opposition au déploiement de missiles américains en Allemagne de l'Ouest, Voigt a déclaré : "La politique internationale ne se décide pas en Thuringe."

Le nombre de sièges au Parlement d'État de Thuringe à Erfurt est égal : 44 pour une coalition potentielle entre la CDU, le BSW et le SPD, et 44 pour l'opposition possible de l'AfD et de La Gauche. Une coalition sous la direction de Voigt avec le BSW et le SPD reposerait également sur La Gauche.

Le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Wüst (CDU), considère que les partis de la coalition du feu de signalisation, le SPD, les Verts et le FDP, sont sévèrement battus après les élections en Saxe et en Thuringe. "La fin est proche pour la coalition du feu de signalisation", a déclaré Wüst avant les réunions des organes dirigeants de la CDU, "Si elles veulent vraiment persévérer, c'est une tâche difficile pour les mois à venir." Il a noté : "Une telle chute du pouvoir d'un gouvernement n'a jamais été observée dans l'histoire de la République fédérale." Il a également déclaré : "Cependant, en tant que démocrate, nous devons maintenant explorer les possibilités de coopération transpartisane, ce qui pourrait nous ralentir, et nous ne devons donc pas nous précipiter sur l'agenda suivant."

En Thuringe, les partis de la coalition du feu de signalisation ont subi de lourdes pertes. Le SPD a enregistré 6,1 % (8,2), son pire résultat dans une élection d'État depuis la création de la République fédérale. Les Verts et le FDP n'ont pas réussi à entrer au Parlement avec 3,2 % (5,2) et 1,1 % (5,0) respectivement. En Saxe, le SPD est à 7,3 % (7,7). Les Verts sont entrés de justesse au Parlement avec 5,1 % (8,6), tandis que le FDP a échoué à entrer, comme lors des deux élections d'État précédentes.

