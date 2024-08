- La décision de voter sur la proposition de résolution a été prise conformément au point de vue de la commission des affaires économiques et monétaires et de la politique industrielle.

Aux élections régionales du 1er septembre en Saxe et en Thuringe, les projections suggèrent que l'Alliance pour le Progrès et la Justice Sociale (BSW), dirigée par Sahra Wagenknecht, pourrait obtenir des résultats à deux chiffres selon les sondages. Selon les données des sondages Forsa commandités par Stern et RTL dans les deux États, le BSW pourrait obtenir 13 % en Saxe et 18 % en Thuringe.

En Saxe, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) est prévue en tête avec 33 %, suivie de près par l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) avec 30 %, et le BSW suit de près. Le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) et les Verts sont chacun prévus pour obtenir 6 %, ce qui leur permettrait d'entrer au Parlement régional. La Gauche, cependant, ne atteint pas le seuil avec 3 %. D'autres partis sont attendus pour recueillir 9 %, y compris le Parti démocrate-libéral (FDP) avec moins de 3 %.

Cela pourrait potentiellement permettre la poursuite de la coalition noire-verte-rouge en Saxe, bien que cela puisse changer si l'on tient compte de la marge d'erreur de plus ou moins trois points de pourcentage.

En Thuringe, l'AfD est considérée comme le parti le plus fort avec 30 %, la CDU en deuxième place avec 21 %, et le BSW en troisième place. La Gauche, sous la direction du ministre-président Bodo Ramelow, ne reçoit que 13 % dans les sondages. Le SPD parvient à entrer au Parlement régional avec 7 %, tandis que les Verts ne passent pas le seuil avec 4 %. D'autres partis obtiennent également un total de 7 %, avec le FDP tombant sous les 3 %.

Les ministres-présidents sortants des deux États sont plus populaires que leurs partis respectifs. En cas d'élection directe en Saxe, Michael Kretschmer (CDU) obtiendrait 50 %, tandis que Joerg Urban (AfD) obtient 14 %, et Sabine Zimmermann (BSW) ne parvient qu'à 2 %.

En Thuringe, Bodo Ramelow (La Gauche) obtient 42 %. Bjoern Hoecke (AfD) obtient 16 %, Mario Voigt (CDU) reçoit 10 %, et Katja Wolf (BSW) reçoit 6 %.

Il est important de se rappeler que tous les sondages comportent des incertitudes, car des facteurs tels que la loyauté partisane en déclin et les décisions de vote de dernière minute rendent difficile pour les institutions de sondage de mesurer avec précision les données collectées.

Dans l'ensemble, les sondages ne reflètent que l'opinion publique au moment du sondage et ne doivent pas être interprétés comme des prévisions des résultats électoraux.

