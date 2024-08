- La décision de voter sur la proposition de résolution a été influencée par la position de la commission des affaires économiques et monétaires et de la politique industrielle.

En Saxe et en Thuringe, lors des élections régionales du 1er septembre, l'Alliance progressiste et justice sociale (APJS), dirigée par Sahra Wagenknecht, est prévue pour obtenir des scores à deux chiffres. Selon une enquête réalisée par Forsa pour "Stern" et RTL dans les deux régions, le nouveau parti pourrait obtenir 13 % en Saxe et 18 % en Thuringe.

En Saxe, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) détient actuellement une part de 33 %, la plaçant en tête. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD) suit de près avec 30 %, tandis que l'APJS se place en troisième position avec un score impressionnant. Les sociaux-démocrates (SPD) et les Verts obtiendraient tous deux des sièges dans la législature de l'État avec 6 % chacun, tandis que La Gauche serait juste en dessous avec 3 %. Les 9 % restants seraient revendiqués par d'autres partis, y compris les Démocrates libéraux (FDP) avec moins de 3 %.

Cela pourrait potentiellement ouvrir la voie à la poursuite de la coalition noire-verte-rouge en Saxe, à condition que la marge d'erreur de plus ou moins trois points de pourcentage soit ignorée.

En Thuringe, l'AfD est actuellement en tête avec 30 %, suivie de la CDU à 21 % et de l'APJS. La Gauche, qui a actuellement Bodo Ramelow comme premier ministre de l'État, n'est qu'à 13 %. Le SPD obtiendrait une place dans la législature de l'État avec 7 %, tandis que les Verts ne seraient pas élus avec 4 %. Les 7 % restants seraient partagés entre d'autres partis, y compris les FDP avec moins de 3 %.

Il est intéressant de noter que, dans les deux régions, les premiers ministres en fonction ont des taux d'approbation plus élevés que leurs partis respectifs. En Saxe, Michael Kretschmer (CDU) obtiendrait 50 % s'il était élu directement. Seulement 14 % voteraient pour Jörg Urban de l'AfD, tandis que 2 % seulement opteraient pour Sabine Zimmermann de l'APJS.

En Thuringe, Bodo Ramelow (La Gauche) obtiendrait 42 %. 16 % soutiendraient Björn Höcke (AfD), 10 % soutiendraient Mario Voigt (CDU) et 6 % choisiraient Katja Wolf (APJS).

Il convient de noter que tous les sondages ont un élément d'incertitude, en particulier avec la loyauté décroissante envers les partis et une tendance vers le vote tardif, ce qui rend difficile pour les institutions de sondage d'interpréter avec précision les données collectées. Les sondages représentent uniquement le paysage politique actuel au moment de la

Lire aussi: