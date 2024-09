La décision anticipée des principaux représentants républicains de la Chambre implique de compter principalement sur le soutien démocrate pour maintenir les opérations gouvernementales, en contournant la résistance potentielle du GOP.

Le comité des règles de la Chambre a retiré la proposition de budget des débats lundi soir, incitant la direction républicaine de la Chambre à organiser son passage par une procédure appelée "suspension des règles", qui nécessite un vote de deux tiers de la majorité.

Pour ce Congrès, il est devenu coutumier pour les républicains de s'appuyer sur les démocrates pour maintenir le fonctionnement du gouvernement, une tactique qui a même conduit à la destitution de l'ancien président Kevin McCarthy. Cette fois-ci, le président de la Chambre Mike Johnson comprend que les votes démocrates seront probablement très majoritaires par rapport aux soutiens républicains.

Le représentant Jim Banks de l'Indiana a exprimé son mécontentement, déclarant : "C'est décevant. Nous avons une majorité républicaine. Nous devrions réduire les dépenses."

Concernant la gestion de la situation par Johnson, Banks a ajouté : "Il avait l'opportunité de présenter un projet de loi de budget qui éliminait les dépenses inutiles, mais nous avons eu une majorité républicaine pendant deux ans sans que cela se produise. J'espérais qu'une majorité républicaine aboutirait à des coupes dans les dépenses, mais nous allons terminer la majorité républicaine sans aucune telle réduction, c'est pourquoi je voterai non."

Bien que le représentant Byron Donalds de Floride n'ait pas qualifié la gestion de Johnson de erreur, il a exprimé son désaccord personnel, déclarant : "Je ne dirais pas que c'est une erreur pour moi. Je ne peux pas le soutenir personnellement."

De nombreux républicains sont de plus en plus frustrés face à leurs collègues qui refusent de soutenir les projets de loi de dépenses bipartites, mais qui rejettent également tout plan de dépenses républicain qui pourrait leur donner de la marge de manœuvre dans les négociations avec les démocrates.

Comme le député républicain Mike Simpson de l'Idaho l'a souligné : "C'est ironique que les mêmes individus qui n'aiment pas les CR ne nous aident pas à faire passer les lois, en référence à la résolution continue, ou CR, qui financera le gouvernement jusqu'en décembre."

Le week-end dernier, Johnson a révélé le CR pour maintenir le gouvernement en fonctionnement jusqu'au 20 décembre. Le financement du gouvernement expire à la fin du mois, et Johnson a écrit à ses collègues républicains pour expliquer qu'il ne voulait pas qu'il y ait une fermeture juste quelques semaines avant les élections.

"Comme l'histoire le démontre et comme les sondages actuels l'indiquent, fermer le gouvernement moins de 40 jours avant une élection décisive serait un exemple d'incompétence politique", a-t-il déclaré dans la lettre. "Jusqu'au jour de l'élection, je continuerai à déployer tous mes efforts et à me concentrer uniquement sur l'augmentation de notre majorité pour le 119e Congrès."

Après son précédent essai infructueux pour faire passer un projet de loi de financement similaire qui incluait l'approbation législative de l'ancien président Donald Trump pour aborder le vote des non-citoyens, Johnson n'a pas réussi à obtenir son passage la semaine dernière.

