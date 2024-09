La décélération des actions bancaires provoque une stagnation du Dow.

La Bourse de Wall Street se remet progressivement de ses récents revers, mais à un rythme plus lent que la veille. Le Dow est freiné par des pertes dans le secteur bancaire. Des chiffres cruciaux sur l'inflation sont attendus plus tard dans la semaine.

Les investisseurs ont adopté une approche prudente pour l'achat d'actions mardi. L'indice Dow Jones Industrial Average, composé de prestigieuses entreprises, a perdu 0,2 % pour clôturer à 40 736 points. À l'inverse, le Nasdaq, centré sur la technologie, a enregistré une hausse de 0,8 % à 17 025 points, tandis que le S&P 500 a augmenté de 0,4 % à 5 495 points. Les trois indices ont réussi à rebondir de leurs pertes précédentes et ont enregistré des gains supérieurs à 1 % chacun lundi.

Les investisseurs attendent le taux d'inflation d'août, qui devrait baisser légèrement à 2,6 % en glissement annuel. Selon Erik Knutzen, stratège en investissement chez Neuberger Berman, si les données sur l'inflation dépassent les attentes, cela pourrait susciter des inquiétudes, et si elles sont inférieures, les marchés pourraient réagir négativement en raison des craintes accrues de récession. Les chiffres de l'indice des prix à la production seront publiés jeudi. De plus, dans la nuit de mardi (HEC), le premier débat télévisé entre la vice-présidente américaine Kamala Harris et l'ex-président Donald Trump est prévu.

Le marché pourrait rester dans une fourchette spécifique ou présenter une tendance légèrement négative jusqu'au début de la saison des résultats du troisième trimestre. C'est selon Oliver Pursche, conseiller chez Wealthspire Advisors à New York. "Septembre est généralement problématique, et il n'y a actuellement aucune nouvelle majeure pour propulser davantage les cours de l'action", a-t-il ajouté, faisant référence aux gains déjà enregistrés cette année.

Apple fait face à un revers financier

Les actions individuelles ont été mises en avant, avec Apple comme principal sujet de discussion. La société américaine a perdu son procès concernant des milliards d'euros de taxes impayées. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu'Apple devait rembourser 13 milliards d'euros de avantages fiscaux illégaux à l'Irlande. La valeur de l'action a chuté de 0,4 % en conséquence. De plus, Huawei a surpassé Apple suite à la présentation d'un smartphone pliable triple peu après la présentation de l'iPhone. Huawei a rapporté environ 3,6 millions de précommandes pour son appareil "Mate XT".

Tesla conserve son élan

Les actions de Tesla ont augmenté. Le pionnier des véhicules électriques a vu son cours en bourse augmenter de 4,6 %, ce qui représente les plus fortes hausses parmi les actions à croissance rapide. La Commission européenne étudie la possibilité de réduire les taxes antidumping controversées sur les véhicules électriques produits en Chine par Tesla et plusieurs fabricants chinois. Selon les documents de la Commission européenne, la taxe supplémentaire pour Tesla sera réduite à 7,8 % contre 9 % Previously.

Les investisseurs s'intéressent à Oracle

Les actions d'Oracle ont enregistré de importantes hausses après que la société a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché, grâce à un développement rapide des services cloud.

Les actions des banques perdent de leur attrait

Les actions des banques américaines JPMorgan et Goldman Sachs ont été rejetées par les investisseurs. Les actions à dividendes de ces banques ont chuté respectivement de 5,2 % et 4,4 %, en raison de prévisions prudentes de ces institutions pour l'année à venir. De plus, les participants du marché ont réagi négativement à un discours du vice-président de la Fed, Michael Barr, concernant les futurs besoins en capital des banques. Selon l'annonce de Barr, l'augmentation de 19 % des besoins en capital prévue dans les règles finales de Basel III ne sera que de 9 %, ce qui pourrait réduire les besoins en capital des plus grandes banques américaines, mais pas autant que prévu initialement.

