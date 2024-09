20:17 Projection pour la Saxe : l'avantage du CDU sur l'AfD est minimalSelon les estimations actuelles de ZDF, le CDU en Saxe plane juste au-dessus de l'AfD avec une marge de seulement 0,1 point de pourcentage. Les Démocrates chrétiens détiennent 31,5 pour cent, tandis que l'AfD, classée comme extrémiste par les agences de renseignement intérieures, se vante de 31,4. En Thuringe, l'AfD a dépassé significativement le CDU, comme projeté. Les Verts sont actuellement à 5,1 pour cent en Saxe, faisant face à l'incertitude quant à leurs sièges parlementaires. La Gauche est projetée à 4,3 pour cent, avec le SPD à 7,6 pour cent, garantissant une place au Parlement régional.

19:56 Thuringe : le siège direct de Höcke est incertainSelon le décompte de ZDF de 68 sur 74 circonscriptions, le candidat CDU Christian Tischner mène avec 42,3 pour cent, surpassant le chef de l'AfD Björn Höcke à 40,4 pour cent. Si Tischner remporte une majorité dans la circonscription Greiz II, Höcke pourrait manquer un mandat direct, devant plutôt compter sur un siège via la liste d'État, où il est classé premier. Cependant, si l'AfD réalise un succès considérable avec ses candidats directs, personne n'y parviendra via la liste d'État.

19:50 Höcke sur le succès de l'AfD : "La politique diviseuse a échoué"En Thuringe, l'AfD a sécurisé la plus forte position au Parlement régional. "La politique diviseuse a échoué", a déclaré Höcke dans une interview à ntv, qualifiant le résultat électoral de "historique". Il a discuté des plans de formation du gouvernement à l'avenir.

19:42 Ramelow sur le déclin de la Gauche : "Le CDU était la cause"Le ministre-président de Thuringe Bodo Ramelow attribue le "cannibalisme" de son parti à deux facteurs : "L'équivalence constante du CDU avec l'AfD et la Gauche, en utilisant des arguments d'exclusion contre nous, bien que factuellement, nous ayons collaboré au gouvernement pendant cinq ans", a expliqué Ramelow sur ntv. Il a également cité la prévision de BSW de 17 pour cent des votes pour l'AfD comme une autre raison du déclin de la Gauche. Ramelow a pu célébrer un taux de participation élevé.

19:26 Nouripour sur le succès de l'AfD : "Mes pensées sont avec ceux qui ont peur"L'AfD remporte un soutien significatif dans les élections régionales de Saxe et de Thuringe, dépassant les partis de la coalition du trafic. Le chef du parti Vert Omid Nouripour considère le résultat électoral de l'AfD comme un "point de retournement" et un appel à protéger ensemble la démocratie.

19:13 Dernière projection pour la Saxe : l'avance du CDU sur l'AfD se resserreLa dernière projection de ZDF montre l'AfD réduisant l'écart avec le CDU en Saxe : les Démocrates chrétiens détiennent une légère avance avec 31,7 pour cent, suivi de près par l'AfD avec 31,4 pour cent des votes. Le BSW est à 11,4 pour cent, le SPD à 7,8. Les Verts seraient plus solidement installés au Parlement régional avec 5,5 pour cent, tandis que la Gauche ne parviendrait pas à dépasser le seuil de 5 pour cent avec 4,3 pour cent.

19:08 Wagenknecht cible le CDU et éventuellement une coalition SPD en ThuringeLa chef de BSW Sahra Wagenknecht vise à établir une coalition avec le CDU, éventuellement même avec le SPD, en Thuringe. "Nous espérons très fort pouvoir former un gouvernement coopératif avec le CDU - éventuellement aussi avec le SPD", a-t-elle déclaré sur ARD. Après cinq ans de gouvernement minoritaire, les gens désiraient un gouvernement majoritaire stable loyal pour traiter des défis concrets tels que les "manques d'enseignants" en Thuringe, a exigé la chef de BSW. En même temps, les gens voulaient un gouvernement prêt à défendre la paix, la diplomatie et à empêcher le déploiement de missiles américains en Allemagne, selon Wagenknecht. Elle a rejeté toute coalition avec l'AfD en Thuringe.

19:02 Dernière projection pour la Thuringe : l'AfD dépasse les attentes initialesUne projection de ZDF pour le résultat des élections en Thuringe révèle que l'AfD dépasse les attentes. Selon celle-ci, les extrémistes de droite gagnent 33,1 pour cent des votes dans l'État. Le CDU est à 24,3, tandis que la Gauche, actuellement sous la direction populaire et élue du ministre-président Bodo Ramelow, perd environ 8 points de pourcentage et se situe à 11,7. Le SPD est à 6,6, les Verts à 4 pour cent des votes.

18:56 Göring-Eckardt : la victoire de l'AfD est un "réveil" en AllemagneLes membres du parti Vert sont plus déstabilisés par la victoire de l'AfD en Thuringe que par leur propre défaite aux élections régionales. Katrin Göring-Eckardt, co-présidente du parti Vert, considère le succès des extrémistes de droite comme un "réveil" pour l'Allemagne. Le chef du parti Omid Nouripour considère l'échec de son parti comme "minimal" en comparaison, considérant que l'AfD est devenue la force la plus puissante dans un Parlement régional.

18:48 Kretschmer sur la Saxe : "Nous avons toutes les raisons de célébrer"Michael Kretschmer, le ministre-président saxon sortant, considère la CDU comme la base de la coalition gouvernementale. "Nous avons toutes les raisons de célébrer", a-t-il déclaré lors de la fête électorale de son parti. "Nous avons enduré cinq années difficiles", pendant lesquelles les habitants de Saxe ont fait confiance à la CDU et n'ont pas fait un vote de protestation. "Nous comprenons la déception des gens face à ce qui se passe à Berlin", a-t-il ajouté.

18:33 La chef de file de l'AfD réclame un rôle dans la Thuringe et la SaxeAlice Weidel, chef de file de l'AfD au niveau fédéral, réclame un rôle de son parti dans la Thuringe et la Saxe. "Dans des circonstances normales, en respectant les conventions du pays, le parti le plus fort - qui est l'AfD - assume ce rôle", a-t-elle déclaré sur ARD en référence à la Thuringe. "Le voter veut que l'AfD fasse partie du gouvernement. Nous avons 30 pour cent des électeurs dans les deux États fédéraux, et un gouvernement stable n'est même pas possible sans nous."

18:30 Le secrétaire général du SPD : "Nous avons risqué d'être expulsés du Parlement régional"Kevin Kühnert, secrétaire général du SPD, a reconnu les mauvais résultats de son parti aux élections de Thuringe et de Saxe. "Ce n'est pas une nuit à célébrer pour le SPD", a-t-il déclaré sur ARD. En même temps, son parti lutte depuis des années. "Il y avait un risque légitime que nous soyons exclus des parlements régionaux", a déclaré Kühnert. "Le combat est nécessaire, nous sommes essentiels." Beaucoup de changements sont nécessaires, a-t-il déclaré, notamment plus de communication et d'écoute des électeurs. Interrogé sur le chancelier Olaf Scholz, il a déclaré : "Nous devons expliquer collectivement nos politiques."

18:23 Höcke célèbre le résultat de Thuringe comme "triomph historique"Björn Höcke, chef du groupe parlementaire de l'AfD, considère le résultat de Thuringe comme "historique". L'AfD est le premier parti du land, "l'idée de barrage ridicule doit cesser", a déclaré Höcke sur MDR. Le changement ne viendra que par l'AfD, a-t-il déclaré.

18:21 Chrupalla sur la Thuringe : "Nous sommes à égalité avec la CDU"Tino Chrupalla, chef du parti AfD, considère le résultat de son parti en Thuringe comme remarquable, indiquant un changement dans les deux États fédéraux. L'AfD est prête à engager des discussions avec tous les partis, a déclaré Chrupalla sur ZDF. En Saxe, l'AfD est à égalité avec la CDU et vise à gouverner pour le bien de la Saxe.

18:17 Le secrétaire général de la CDU : Pas de coalition avec l'AfDLe secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a exclu toute coalition avec l'AfD en Thuringe ou en Saxe. "Nous sommes clairs sur ce point", a-t-il déclaré sur ARD. La CDU créera des gouvernements à partir du cœur du parlement, a-t-il déclaré, exprimant sa confiance dans leur succès. La CDU est le dernier parti populaire survivant et le "bastion", a-t-il déclaré, ajoutant que les partis de la coalition du trafic ont subi des conséquences.

18:13 Projection pour la Saxe : la CDU légèrement devant l'AfD, le BSW à 12 pour cent, les Verts au bord du gouffreLa première projection pour l'élection régionale de Saxe montre la CDU gagnante avec 31,5 pour cent des voix, juste devant l'AfD avec 30 pour cent. Le BSW est la troisième force la plus forte avec 12 pour cent, tandis que le SPD conserve un siège au parlement régional avec 8,5 pour cent. Les Verts sont à peine en sécurité avec 5,5 pour cent. La gauche est éliminée avec 4 pour cent, et le FDP n'est pas représenté dans le nouveau parlement.

18:10 Prévision pour la Thuringe : l'AfD en tête devant la CDU, le BSW obtient 16 pour centLa prévision préliminaire pour l'élection régionale en Thuringe suggère que l'AfD est le parti le plus fort. Le SPD dépasse le seuil de 5 pour cent, tandis que les Verts et le FDP sont en deçà. En Saxe, le BSW atteint un résultat à deux chiffres à partir de rien. La CDU est légèrement devant l'AfD. Selon la prévision, la gauche et le FDP ne seraient pas présents au parlement régional, tandis que les Verts survivraient.

18:01 L'AfD en tête en Thuringe, le BSW obtient des chiffres à deux chiffres en SaxeLes premiers résultats suivants l'élection régionale en Thuringe indiquent l'AfD comme parti leader. Le SPD franchit la barre des 5 pour cent, tandis que les Verts et le FDP sont en deçà. En Saxe, le BSW atteint un résultat à deux chiffres à partir de zéro. La CDU est à peine devant l'AfD. Selon les résultats, la gauche et le FDP ne seraient pas représentés au parlement régional, tandis que les Verts survivraient.

17:18 Le Siège de Höcke au Parlement d'État de Thuringe en DangerLe leader de la faction AfD en Thuringe, Björn Höcke, pourrait ne pas obtenir de siège au parlement d'État à venir. Ses collègues de parti pourraient potentiellement contester sa position. De nombreux candidats AfD dans divers circonscriptions ont de bonnes chances de gagner des mandats directs. Contrairement à Höcke, qui affronte une forte concurrence de la part du candidat CDU Christian Tischner dans sa circonscription de Greiz II. Si Tischner gagne et que l'AfD remporte plus de mandats directs que permis en fonction de leurs résultats de deuxième vote, personne ne pourra entrer via la liste d'État, pas même la personne classée en tête, ce qui est la position de Höcke. Dans un tel scénario, l'AfD pourrait négocier avec un candidat direct réussi pour renoncer à leur siège au parlement d'État, permettant ainsi à Höcke de réclamer son mandat.

16:48 L'AfD en Thuringe Organise une Fête Sans MédiasIl est probable que la fête électorale de l'AfD en Thuringe ne reçoive pas de couverture médiatique. Le parti, classé comme extrémiste de droite par l'agence de renseignement intérieur, a tenté d'exclure plusieurs médias, mais la cour a interdit cette action. Par conséquent, la partie d'État a interdit tous les médias, invoquant des défis organisationnels, en affirmant que le lieu de l'événement ne disposait pas de suffisamment d'espace pour tout le personnel des médias qui avait demandé une accréditation.

16:29 25% ont Voté par Courrier en SaxePour les "élections cruciales" pour l'État de Saxe, le cabinet Kretschmer a déclaré qu'environ 25% des électeurs avaient déjà voté par courrier. Le supervisor des élections anticipe que 24,6% des électeurs auront voté par courrier. La participation électorale était légèrement plus élevée qu'en 2019 en début d'après-midi.

15:52 Höcke Vote dans une Lada - Ramelow avec son ÉpouseLe chef de file de l'AfD en Thuringe et candidat principal, Björn Höcke, a voté le matin. Il est arrivé à son bureau de vote à Bornhagen dans le district d'Eichsfeld, dans une Lada Niva, un véhicule tout-terrain fabriqué en Russie. Le ministre-président Bodo Ramelow a voté à Erfurt, accompagné de son épouse Germana Alberti depuis les Hofe. Ramelow, 68 ans, est le chef du gouvernement de Thuringe depuis 2014, dirigeant une coalition minoritaire ces derniers temps.

15:40 La Participation Electorale Plus Élevée que dans les Élections PrécédentesEn Thuringe, 44,4% des électeurs avaient voté à 14h00, une augmentation de plus de deux points par rapport aux élections de 2017. Les électeurs par courrier ne sont pas encore inclus dans ces chiffres, selon le commissaire électoral d'État. En Saxe, la participation était de 35,4% en début d'après-midi, légèrement plus élevée qu'en 2019, mais le commissaire électoral s'attend à beaucoup plus d'électeurs par courrier qu'en 2019. Les bureaux de vote dans les deux États fermeront à 18h00.

15:13 Kretschmer Espère que les Partis de Coalition Se Qualifieront pour le Parlement d'État

14:40 Des Préoccupations Majeur pour les Électeurs de Saxe et de ThuringeUn sondage important suggère qu'environ 33% des électeurs en Saxe et en Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage présente des aperçus des principales préoccupations et problèmes de la population. La migration n'en est qu'une parmi d'autres.

14:13 Höcke Quitte Rapidement le Bureau de VoteLe candidat principal de l'AfD en Thuringe, Björn Höcke, a voté à midi. Il n'est pas resté au bureau de vote de Bornhagen et n'a pas parlé aux journalistes sur place. Auparavant, Höcke avait toujours perdu face au candidat CDU dans sa circonscription d'Eichsfeld, ce qui l'a incité à changer pour la circonscription de Greiz. Cependant, il court également le risque d'y être battu.

13:50 La Participation Electorale en Thuringe Similar à 2019 à MidiEn Thuringe, la participation électorale est comparable à l'élection parlementaire précédente. Selon le commissaire électoral d'État, environ 32% des électeurs avaient voté dans les bureaux de vote à 12h00. Les électeurs par courrier ne sont pas inclus dans ces chiffres. En 2019, la participation électorale était de 31,2% à ce moment-là. L'intérêt pour l'élection d'État est plus élevé que lors des élections européennes et locales tenues plus tôt cette année. En juin, la participation électorale à ce moment-là était de 24,3%.

13:29 Une Forte Participation Electorale Attendue en SaxeEn Saxe, une forte participation électorale est attendue. À midi, 25,8% des électeurs avaient voté, selon l'Office statistique d'État de Kamenz. En 2019, le chiffre était de 26,2% à la même heure. Les électeurs par courrier ne sont pas encore inclus dans les chiffres provisoires. On s'attend à ce que 24,6% des électeurs

12:15 Correctiv met en garde contre la diffusion de fausses informations

Le réseau de recherche Correctiv met en garde contre une fausse information périmée qui circule à nouveau. Elle affirme que marquer le bulletin empêche la fraude électorale. Toutefois, le bureau du président fédéral des élections a informé Correctiv : "Le bulletin ne doit pas être marqué par le voter. Marquer le bulletin par le voter met en danger le secret du vote, rendant ainsi le bulletin entier invalide."

11:51 Voigt espère des "relations de majorité stables"

Le candidat principal de la CDU de Thuringe, Mario Voigt, a également voté. Il a exprimé l'espoir que "beaucoup d'hommes et de femmes de Thuringe se rendront aux urnes et exerceront leur droit de façonner l'avenir de leur pays", a-t-il déclaré lors de son vote à Jena. Il a également souhaité des "relations de majorité stables" pour permettre à l'État de progresser à nouveau.

11:25 Sonneberg connaît une augmentation des agressions d'extrême droite

Sonneberg est devenu le premier district d'Allemagne à être géré par un politique de l'AfD. Cependant, des personnes engagées ont rapporté avoir été soumises à des menaces massives depuis lors, contraignant de nombreuses personnes à quitter leur emploi. De plus, le nombre d'attaques d'extrême droite est dit avoir augmenté de quatre fois en un an. Des experts voient un lien entre l'administrateur de district de l'AfD.

10:57 Kretschmer parle à l'urne

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a qualifié l'élection d'État de "probablement la plus importante élection en 34 ans". Lors de son vote à Dresde, il a exprimé sa gratitude envers de nombreuses personnes qui "ont voté différemment" dans le passé mais ont maintenant choisi la "force dominante au centre bourgeois", en particulier l'Union saxonne. "Cette compréhension nous permettra de former un gouvernement qui sert cette terre", a conclu Kretschmer. Dans les derniers sondages, son CDU est dans une course serrée avec l'AfD.

10:30 Ramelow : Wagenknecht "pas sur la liste"

Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, a considéré le jour de l'élection comme "une fête de la démocratie" malgré le risque qu'il ne soit pas réélu. Dans une interview à ntv, le politique du parti de gauche a expliqué pourquoi il ne promeut pas un gouvernement minoritaire et pourquoi il doute de la compétence du BSW.

09:59 "Mal à l'aise avec l'histoire" - Historien critique la date de l'élection

L'historien Peter Oliver Loew a critiqué la date de l'élection pour les élections d'État en Saxe et en Thuringe le 85ème anniversaire de l'invasion allemande de la Pologne en 1939. "Celui qui a eu l'idée d'organiser des élections le 1er septembre avait un sentiment mitigé par rapport à l'histoire", a déclaré le directeur de l'Institut germano-polonais au réseau éditorial Allemagne (RND). En ce qui concerne l'AfD, considérée comme "résolument d'extrême droite" par les services de renseignement intérieurs des deux États, Loew a déclaré : "Cela peut conduire à des associations négatives si un parti dont les liens avec l'époque nazie ne sont pas clairs remporte également l'élection à Dresde et Erfurt".

09:30 "Élection cruciale" : toutes les données pour l'élection d'État de Saxe

Plus de 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe décideront aujourd'hui de quel parti façonnera la ligne politique du parlement d'État de Dresde à l'avenir. Le CDU pourrait perdre sa position de parti le plus fort de l'État pour la première fois depuis 1990. Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, a décrit cela comme une "élection cruciale". "Il s'agit de tout."

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu de trépigner à l'approche de l'élection

Le jour de l'élection est arrivé en Saxe, et la question est : le ministre-président Michael Kretschmer continuera-t-il la série de victoires du CDU dans l'État ? Dans une interview à ntv, il a discuté de sa position sur le débat sur les réfugiés, le gouvernement de la lumière et de la guerre en Ukraine.

08:46 Toutes les données pour l'élection en Thuringe

Le jour de la décision est arrivé : au cœur de l'Allemagne, il s'agit de quel parti gouvernera l'État fédéral avec ses environ 2,1 millions d'habitants pour les cinq prochaines années. L'AfD avec le candidat principal Björn Höcke deviendra-t-il le parti le plus fort en Thuringe ?

08:24 Comment l'AfD pourrait menacer la démocratie

Les sondages montrent : l'AfD est attendue pour augmenter considérablement son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Pour les institutions démocratiques, cela est dangereux, car un groupe de recherche l'a souligné. Parce que l'État de droit n'est pas aussi robuste que beaucoup le croient.

8h00 : Ouverture des bureaux de vote en Thuringe et SaxeAujourd'hui, deux nouveaux parlements régionaux sont élus en Thuringe et en Saxe. Dans les isoloirs, l'AfD est en tête en Thuringe avec une confortable avance. En Saxe, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU), menée par le chef de file Michael Kretschmer, et l'AfD sont au coude-à-coude. Les prévisions seront connues une fois la clôture des bureaux de vote à 18h. Ces élections dans les Länder de l'Est de l'Allemagne font office de baromètre pour la coalition du trafic d'influence à Berlin.

Le gouvernement régional actuel de Thuringe, dirigé par le ministre-président Bodo Ramelow du Parti de gauche, n'a pas de majorité selon les sondages. Après les élections, une coalition potentielle entre la CDU, l'alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le Parti social-démocrate (SPD) pourrait émerger. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle de la CDU, du SPD et des Verts conservera sa majorité. Kretschmer envisage de former une alliance avec la BSW. Le Parti de gauche risque d'être évincé du parlement en Saxe. Un sort similaire pourrait toucher les Verts et le FDP en Thuringe.

La Commission a classé l'AfD comme extrémiste en Allemagne. Dans le Land de Thuringe, l'AfD est actuellement en tête dans les projections électorales.

