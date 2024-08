Même des années plus tard, de nombreux chats égarés ont retrouvé leur chemin vers leur ancienne maison - pourquoi cela devrait-il être différent pour le chat de télévision le plus célèbre d'Allemagne ? Comme VOX l'a déjà annoncé en juin dernier dans le cadre d'un aperçu détaillé de la saison 2024/25, Daniela Katzenberger (37 ans) aura droit à une suite de sa dernière émission de télé-réalité, diffusée sur RTL. Au début, il était seulement question que cela se produirait plus tard cette année. Mais maintenant, le pot aux roses est découvert : cela commence dès le 6 septembre, c'est-à-dire dans moins d'un mois.

Sous le simple titre "Daniela Katzenberger", elle offrira alors un aperçu de sa vie de famille animée en prime time à 20h15 et même débutera avec un double épisode. Les abonnés de RTL+ peuvent regarder les épisodes une semaine plus tôt.

Selon le communiqué du diffuseur, Katzenberger expliquera dans l'émission, entre autres, pourquoi elle se sent maintenant comme une grand-mère en raison d'une certaine addition familiale. Elle révèle que son mari, Lucas Cordalis (57 ans), aimerait la voir avec quelques kilos de plus, et regrette que leur fille Sophia s'éloigne de la couleur préférée de la famille, le rose.

De plus, une rencontre importante a été captée par les caméras : pour son anniversaire, sa mère Iris Klein (57 ans) a présenté son fiancé Stefan à sa fille Daniela, qu'elle n'avait pas encore rencontré. Elle l'a immédiatement intronisé comme futur beau-père, expliquant ce que cela signifie d'être membre de la tribu Katzenberger/Klein : "Ce n'est pas facile avec nous. Tu n'épouses pas seulement la famille, tu épouses aussi le public, les paparazzi et l'équipe de tournage."

Retour Spécial

La carrière de Katzenberger a commencé il y a plusieurs années chez VOX - et déjà à l'époque avec une émission de télé-réalité appelée "Auf und davon - Mein Auslandstagebuch". En 2009, la jeune femme de 37 ans était suivie sur sa route vers devenir un modèle "Playboy" connu dans le monde entier. Quinze ans plus tard, elle sera à nouveau suivie jusqu'à Los Angeles et devant la villa Playboy dans les nouveaux épisodes de VOX. Cette perspective fait réfléchir Katzenberger : "Je me demande ce qui aurait pu m'arriver ? Je pourrais être un lapin au chômage sans homme ni enfant ?"

Après "Auf und davon", elle a été vue dans le format "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer", où elle a ouvert un café à Majorque. En 2010, elle a finalement eu sa propre émission sur VOX : "Daniela Katzenberger - natürlich blond".

En 2015, Katzenberger est passée sur la chaîne RTLzwei, où sa fondation familiale avec Lucas Cordalis a été explorée en détail. Cela comprenait divers formats de son émission de télé-réalité, tels que "Mit Lucas im Babyglück" (2015), "Mit Lucas im Hochzeitsfieber" (2016), "Mit Lucas im Weihnachtsfieber" (2016) et "Daniela et Lucas - Der erste Hochzeitstag" (2017). Le dernier spin-off de cette série était "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca".

Malgré ses apparitions précédentes sur VOX et RTLzwei, le retour très attendu de Daniela Katzenberger à la télévision sera diffusé sur RTL, avec un accès anticipé via le service RTL+. Intéressamment, ce retour spécial à l'écran verra Katzenberger retracer ses pas jusqu'à la villa Playboy à Los Angeles, similaire à sa série de télé-réalité

