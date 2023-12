Faits marquants de l'histoire

La danse des mouches : L'acrobatie au poteau qui défie la mort

Au Mexique, un rituel de haut vol remonte à plusieurs siècles.

Le photographe Kike Arnal a documenté cette impressionnante cérémonie.

Un homme, connu sous le nom de caporal, se tient au milieu sur une petite plate-forme en bois et joue de la flûte et du tambour. Il n'y a rien pour le soutenir. Il n'y a pas de filet de sécurité pour l'attraper. Un seul faux pas et il tombe à la renverse.

Les quatre autres participants sont placés autour de lui. Suspendus par des cordes, ils s'élancent du haut du mât en se tortillant comme des acrobates. Tels des oiseaux s'envolant dans les airs, ils effectuent 13 spirales majestueuses avant de redescendre au pied du mât.

Ce sont les "voladores", et c'est leur danse.

La Danza de los Voladores, ou danse des volants, est une tradition qui remonte à plusieurs siècles. Autrefois pratiquée par les peuples indigènes du Mexique, du Guatemala, du Nicaragua et du Salvador pour entrer en contact avec leurs dieux, la tradition s'est partiellement perdue après la conquête espagnole.

Aujourd'hui, la danse est généralement associée au peuple Totonac dans la ville mexicaine de Papantla, où des personnes du monde entier viennent assister à l'impressionnante cérémonie qui s'y déroule. Mais dans les villages de Puebla, au Mexique, le peuple Nahua perpétue lui aussi la tradition.

Kike Arnal, photographe basé à Oakland, en Californie, a commencé à suivre les voladores nahua en 2010. Il a visité une vingtaine de villages dans la région de la Sierra Norte, documentant l'importance que revêt toujours cette danse dans ces communautés.

"Ce que j'ai essayé de faire avec ma photographie, c'est de sauver ce qui se faisait encore de manière ancienne, en gardant un lien avec leur passé", a déclaré M. Arnal.

10 choses que le Mexique fait mieux que n'importe où ailleurs

Un mélange de croyances

Le peuple nahua a conservé une partie des origines du rituel, mais il l'a adapté à ses croyances catholiques. Alors que les vêtements traditionnels portés par les voladores représentaient des symboles importants pour leurs dieux, les costumes modernes ont éliminé le symbolisme païen interdit par les conquérants espagnols. Et bien que les femmes ne soient traditionnellement pas autorisées à participer à la cérémonie, à Puebla, elles jouent souvent le rôle de voladores et même de caporal.

Au lieu de commémorer différents dieux, les Nahua n'exécutent la danse que lors des fêtes commémorant le saint patron d'une ville donnée. La danse commence dans l'église de la ville, où les voladores présentent des offrandes à leur saint.

"La motivation est davantage liée à la foi, au dévouement et à la connexion avec leurs croyances religieuses", explique M. Arnal.

Vous allez à Mexico ? 10 choses à savoir avant de partir

La préparation de la danse est une entreprise de grande envergure pour l'ensemble de la communauté. Des dizaines de bénévoles se mettent à l'œuvre pour couper un arbre et le mettre debout afin qu'il serve de mât pour la cérémonie. Arnal illustre ces efforts dans plusieurs de ses photographies.

L'une d'entre elles montre un homme mesurant un arbre avec ses bras, afin de déterminer s'il peut être utilisé pour le mât. Une autre montre des bénévoles bouleversés après avoir découvert qu'un arbre qu'ils avaient abattu était fissuré et donc inutilisable pour la danse. L'une d'entre elles montre un homme grimpant à l'arbre pour le récolter, un élément important de la tradition.

Lesinitiés partagent leurs conseils sur Cancún | Mexico City

"Les acrobaties de la danse sont absolument époustouflantes et magnifiques, mais ce qui m'étonne le plus, c'est que la danse n'est qu'une partie de l'ensemble du processus", a déclaré M. Arnal. "Ils déploient des efforts considérables pour élever l'arbre et le préparer à l'aide de cordes. Après des jours de travail, ils se lancent dans la danse. Tous les efforts qu'ils déploient, c'est juste pour danser un jour".

Kike Arnal est un photographe vénézuélien basé à Oakland, en Californie. Vous pouvez le suivre sur Tumblr.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com