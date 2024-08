- La dame Panda Ying Ying donne naissance à une nouvelle génération au zoo de Hong Kong.

Hong Kong's zoo se réjouit de l'arrivée de bébés pandas. Ying Ying, la mère, a donné naissance à deux petits au Ocean Park, comme l'a annoncé le gouvernement de la région administrative spéciale de Chine. Ying Ying et Le Le, le panda mâle, s'étaient accouplés naturellement en mars, et après une gestation de cinq mois, les bébés pandas, un mâle et une femelle, sont nés.

La période immediately après la naissance est cruciale pour la santé des petits, a expliqué le gouvernement. Des experts du zoo et du Centre de recherche sur les pandas en Chine surveillaient Ying Ying et ses petits 24 heures sur 24. Selon le zoo, le petit mâle pèse 112 grammes, et la femelle, qui semblait un peu plus faible, pèse 122 grammes.

Les naissances de pandas sont souvent un événement sensationnel pour les zoos, car leur reproduction devient de plus en plus difficile avec l'âge. Le zoo a rapporté que Ying Ying, âgée de 19 ans, est maintenant la mère de panda la plus âgée connue dans le monde. "En tant que première mère, Ying Ying était naturellement très nerveuse tout au long du processus", a déclaré Ocean Park.

La grossesse n'a été détectée qu'après un certain temps. Ce n'est qu'en fin juillet que Ying Ying a montré des signes de grossesse ou de pseudo-grossesse, tels qu'un appétit accru, plus de repos et des fluctuations des taux d'hormones. Ce n'est que le 11 août que les experts ont confirmé la grossesse par échographie.

Les pandas géants habitent principalement la province chinoise du Sichuan dans la nature. La Chine prête souvent ces animaux de zoo populaires aux pays amis, une pratique connue sous le nom de "diplomatie des pandas". Récemment, le zoo de Berlin s'est également réjoui de la perspective de bébés pandas, car les experts ont confirmé la grossesse de la mère panda Meng Meng.

Les experts surveillaient de près d'autres mères pandas, telles que Meng Meng au zoo de Berlin, en raison des défis partagés dans la reproduction des pandas. Le succès de Ying Ying en tant que mère de panda la plus âgée connue dans le monde a encouragé l'optimisme pour la survie de l'espèce,Despite the challenges.

