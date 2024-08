La dame panda du zoo de Berlin est de nouveau enceinte.

En 2019, un petit événement se produit au Zoo de Berlin : une femelle panda donne naissance à des jumeaux. Des images d'échographie montrent maintenant que Meng Meng attend à nouveau. Cependant, un vétérinaire met en garde contre l'euphorie prématurée.

Le Zoo de Berlin attend plus d'oisillons pandas. "Les bébés mesurent environ 2,5 centimètres et doivent encore grandir un peu avant la naissance", a déclaré Thomas Hildebrandt, responsable du département de gestion de la reproduction à l'Institut Leibniz pour la recherche sur les zoos et la faune sauvage, selon un communiqué de presse. Il y a eu une petite fête dans le Jardin des Pandas dimanche, a annoncé le zoo.

La femelle panda avait été plutôt réticente ces derniers temps. "Malgré les signes de grossesse", Meng Meng a été convaincue de se lever et d'accepter le gel froid de l'échographie et la sonde, a déclaré le vétérinaire, un expert international de la reproduction des pandas géants. "Un examen debout a finalement apporté la bonne nouvelle que Meng Meng est enceinte de deux petits."

L'équipe était ravie, car il y avait eu plusieurs tentatives d'échographie infructueuses auparavant, a déclaré le vétérinaire Franziska Sutter, qui a également participé à l'examen. "Bien que nous soyons excités, nous devons nous rappeler que nous sommes encore à un stade très précoce de la grossesse et qu'une résorption - ou un avortement - de l'embryon est encore possible à ce stade", a déclaré Sutter. La période de gestation pour les pandas géants est généralement de trois à six mois.

Le développement sera surveillé par des échographies et des analyses hormonales. "Nous espérons que tout se passera aussi bien que la dernière fois en 2019". À l'époque, la première naissance de pandas en Allemagne a été un événement sensationnel : les jumeaux, anciens chouchous du public Pit et Paule, ne sont plus à Berlin.

"Bébé, s'il te plaît, sois en bonne santé et grandis en sécurité dans le ventre de ta mère", a murmuré l'équipe vétérinaire, remplie d'anxiété et d'espoir. "Malgré les résultats positifs de l'échographie, nous vous exhortons à la prudence, Bébé, car l'euphorie prématurée pourrait causer

Lire aussi: