- La culture de tournesols en Saxe diminue

La culture de tournesols en Saxe est en déclin. Cette année, la superficie cultivée est à un niveau bas de 3 200 hectares, soit une baisse de près de 16 % par rapport à l'année dernière, selon l'Association des agriculteurs de Saxe. Il y a deux ans, elle dépassait 5 800 hectares.

En 2022, la culture des tournesols a connu un boom national. Suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, il y a eu une pénurie d'huile de tournesol. En peu de temps, le prix sur le marché international des tournesols est passé de 700 à plus de 1 100 euros par tonne, selon les données de l'UE.

Avant la guerre, l'Ukraine était le plus grand exportateur mondial, d'où l'UE importait une grande partie de ses importations. Par conséquent, les agriculteurs allemands ont planté autant de tournesols que possible.

Cependant, les exportations d'Ukraine s'étaient déjà normalisées l'année précédente et les prix avaient baissé. La superficie cultivée en Saxe a également diminué. Andreas Jahnel, responsable de l'agriculture de plein champ et des cultures parmi d'autres choses dans l'Association des agriculteurs de Saxe, a expliqué que le produit était retombé dans le secteur de niche.

De plus, Udo Noack de la coopérative agricole "Heidefarm Sdier" à Großdubrau près de Bautzen a déclaré que la culture était associée à des risques significatifs. "Une fois que la plante a atteint une certaine hauteur et qu'il y a une sécheresse prolongée, il n'y a virtually pas de rendement." De plus, le tournesol est une "plante voleur qui pompe tous les nutriments du sol."

"En tant qu'agriculteurs, nous ne pouvons faire de l'argent réel qu'avec quelques cultures. Les tournesols sont une véritable alternative", a expliqué Noack. Cependant, ils dépendent des prix, qui sont environ 50 % inférieurs à ceux de 2022. Il s'attend à un rendement raisonnablement bon.

Les tournesols ont une teneur en huile d'environ 40 %, selon Noack. L'huile est riche en acides gras insaturés et en vitamine E, et elle est polyvalente, utilisée dans les salades et pour la cuisson des plats chauds.

