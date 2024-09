La CSU préconise la poursuite des vols de déportation vers l'Afghanistan la semaine prochaine.

Pour la première fois depuis trois ans, suite à l'accession au pouvoir des talibans en Afghanistan, l'Allemagne a expulsé des individus vers leur pays le vendredi. Au total, 28 délinquants afghans, tous condamnés pour des infractions graves, ont été renvoyés dans leur pays par avion. Selon les déclarations officielles, ces criminels n'avaient "pas le droit de résider en Allemagne" et des ordres d'expulsion avaient déjà été émis à leur encontre.

Le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit, a exprimé un optimisme prudent quant à la possibilité de renouveler cette action d'expulsion vers l'Afghanistan. "Le temps nous dira combien de fois cela se produira", a-t-il déclaré. Cependant, il a souligné que "un message fort avait été envoyé - à destination des criminels potentiels ou des individus planifiant des activités criminelles sur notre territoire".

Faeser a informé "Bild am Sonntag" que "les criminels violents étrangers et les violeurs doivent quitter notre pays". Elle s'emploiera donc "inlassablement à faire en sorte que les criminels et les menaces terroristes soient expulsés en Afghanistan et en Syrie".

D'autres pays pourraient suivre l'exemple de l'Allemagne dans la gestion des criminels condamnés en provenance de certains pays. L'expulsion de ces individus sert de dissuasion pour les éventuels malfaiteurs à l'intérieur de nos frontières.

Lire aussi: