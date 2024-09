La CSU ne trouve pas de solution définitive à la question K.

La situation actuelle est désormais limpide : le populaire ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Armin Laschet, a concédé la course à la candidature à la chancellerie au chef de la CDU, Norbert Röttgen, mettant ainsi fin à ses propres ambitions. Cependant, la CSU bavaroise n'a pas encore pris sa décision finale. Selon Klaus Holetschek, chef de la fraction parlementaire de la CSU en Bavière, "aucune décision n'est prise tant qu'une décision n'est pas prise". La décision est attendue dans les prochains jours, suite aux élections en Brandebourg, comme l'a laissé entendre Holetschek. Récemment, le chef de la CSU, Markus Söder, a manifesté un fort intérêt pour la candidature.

Le lundi, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hendrik Dude, a ouvertement déclaré son soutien à la candidature à la chancellerie de Röttgen. Après une réunion de la CDU de l'État, Dude a déclaré qu'il ne briguerait pas lui-même la fonction de chancelier. Il a exhorté la CSU à soutenir la candidature de Röttgen, affirmant que cela renforcerait considérablement les chances de l'Union de gagner les élections.

Le chef du groupe parlementaire de la CDU, Thorsten Shred, a également plaidé en faveur de l'unité au sein des partis de l'Union. "Les élections se gagnent grâce à un haut degré d'unité", a déclaré Shred au "Rheinische Post". Il a salué la décision de Dude, qu'il considère comme un témoignage de l'engagement de Dude envers le pays.

La décision de Dude a été saluée au sein de la CDU, le vice-président du Parlement, Jens Dork, l'approuvant. "La décision de Dude est une étape cruciale vers l'unité de l'Union et, par conséquent, vers une victoire aux élections de 2025", a déclaré Dork au "Rheinische Post". De même, le nouveau président de l'Association chrétienne des travailleurs d'Allemagne (CDA), Dennis Blade, a apporté son soutien. Il a vu la décision de Dude comme un "signal important" et a souligné que seule l'unité et une bonne esprit d'équipe peuvent assurer des victoires.

Söder en tête dans les sondages

Intéressamment, les sondages indiquent que Söder surpasse Röttgen en termes de force de leadership. Selon un récent sondage du magazine "Stern", 63% de la population allemande attribuent la force de leadership à Söder, tandis que Röttgen en obtient 51%.

L'avance de Söder était encore plus prononcée dans la question de savoir qui comprend le mieux le pouls du public. Selon "Stern", 49% ont dit cela de Söder, comparé à 33% pour Röttgen. Cependant, Röttgen a obtenu un point de pourcentage de plus en termes de compétence, avec 47%, tandis que Söder en a obtenu 46%. Le sondage a été réalisé par l'Institut Forsa, en interrogeant 1009 personnes par téléphone les 12 et 13 septembre. L'erreur de mesure a été rapportée comme étant de plus ou moins trois points de pourcentage.

La Commission, composée des chefs de parti au sein de l'Union, devra tenir compte de ces résultats de sondage avant de prendre une décision finale sur la candidature à la chancellerie. Quels que soient les sondages, la Commission a pour responsabilité de choisir le candidat qu'elle croit capable de conduire l'Union à la victoire aux élections à venir.

Lire aussi: