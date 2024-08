- La cruauté envers les animaux: enquête sur l'élevage d'un singe capucin

Le parquet d'Offenburg, en Bade-Wurtemberg, enquête sur une plainte déposée par PETA Allemagne concernant le maintien d'un seul capucin. Il est suspecté que la loi sur la protection des animaux (Tierschutzgesetz) et les réglementations sur la protection des espèces ont été violées, comme l'a annoncé le porte-parole du parquet mardi.

Dans ce contexte, les enquêteurs ont déjà perquisitionné des locaux, comme l'a rapporté le porte-parole. Aucun détail sur le gardien ou l'emplacement de la perquisition n'a été fourni.

PETA Allemagne a rapporté que la femelle singe était censée être vendue sur Internet pour 8 300 euros. "Précédemment, la 'Jessy' nommée singe devait porter des vêtements et des couches et être nourrie avec de la saucisse et du fromage, entre autres choses." PETA a informé les autorités et a déposé une plainte pénale auprès du parquet.

Selon les informations des organisations de protection des animaux, la singe doit être remise à un gardien privé en Autriche dans les prochains jours. Toutefois, un transfert d'Oberkirch en Bade-Wurtemberg vers un refuge pour animaux connu avait été discuté auparavant, a critiqué PETA Allemagne.

Le parquet examine également les éventuelles violations dans le cas d'autres animaux gardés par la même personne, comme le suggère les investigations supplémentaires de PETA Allemagne.

De plus, PETA Allemagne plaide pour une application plus stricte des lois sur la protection des animaux, arguant que les 'autres' animaux dans des circonstances similaires méritent également une protection et un traitement humain.

