- La croissance optimale des champignons est prévue dans le nord pendant l'automne.

Chasse aux champignons dans les régions septentrionales a connu un excellent début cette année. Selon le fin connaisseur de champignons Linus Koch, qui s'exprimait auprès de l'agence de presse allemande, "Les nombreuses pluies dans divers endroits associés aux températures modérées appropriées ont créé des conditions idéales pour le développement des corps fructifères de nombreuses espèces de champignons cette saison." La saison des morilles a atteint son apogée il y a quelques semaines en avril, les chanterelles étaient abondantes dès mai, et d'autres variétés telles que les cèpes d'été et les cratères d'automne sont également apparues tôt et en abondance. "Les amateurs de champignons ont de quoi se réjouir jusqu'à présent cette année", a déclaré Koch.

Même au Nord, il y a une variété de champignons comestibles à découvrir. "Les incontournables de la cueillette sont les chanterelles, les cèpes et les girolles. Ces dernières, en particulier, sont couramment repérées dans la région de Hambourg", a informé Koch, qui fait partie du groupe d'experts de la Société Mycologique Allemande. "Les girolles sont maintenant de saison et annoncent l'arrivée de l'automne. Il s'agit de trouver le bon endroit au bon moment. Cependant, il convient de se méfier des imposteurs amers tels que la fausse morille, qui prospèrent également dans l'air humide et chaud."

Les endroits populaires pour la cueillette dans la région de Hambourg comprennent Klövensteen, la forêt de Tangstedter et le Sachsenwald. "Il est important de se rappeler que dans les réserves naturelles, il y a une règle de circulation uniquement sur les sentiers et une interdiction absolue de cueillette, même des plantes. La nature doit être laissée à elle-même dans ces zones", a mis en garde Koch. "Cependant, dans les forêts urbaines et celles à proximité, la cueillette de champignons est généralement autorisée en dehors des sentiers balisés, sauf indication contraire."

Lors de la cueillette, il convient de ne collecter que ce dont on est sûr de pouvoir consommer. "Les champignons avec une structure de lamelles sous le chapeau, comme les cèpes et les girolles, sont idéals pour les débutants. Ici, il n'y a pas d'espèces toxiques ou dangereuses ou de sosies", a conseillé Koch. Ceux qui cueillent des champignons à lamelles doivent être conscients du fait qu'il existe des espèces poisonneuses comme le parasol à spores vertes et d'autres.

Si l'on n'est pas sûr de l'innocuité d'un champignon, on peut demander conseil à un expert en champignons de la Société Mycologique Allemande. "La société propose un service de test de champignons contre une petite donation. Il convient d'apporter le champignon entier, pas seulement une partie", a mentionné Koch. Les experts mycologiques proposent également des visites guidées et des cours.

