La croissance économique allemande a ralenti.

Selon l'Institut DIW, la progression économique de l'Allemagne a ralenti en août. L'évaluation, qui prend en compte divers données économiques et sondages, a chuté de presque quatre points par rapport à juillet, atteignant 83,4 points. Selon le DIW Berlin, cela indique que l'économie s'éloigne davantage de la barre des 100 points, qui indique une croissance moyenne. "Il est peu probable que la croissance économique s'accélère - si elle le fait", a déclaré le DIW pour le trimestre estival.

Le DIW a mis en avant plusieurs raisons pour cette ralentissement. "La croissance économique inégale dans le monde, en particulier en Chine et en zone euro, continue de freiner l'industrie allemande des exportations, incitant les entreprises à être prudentes en matière d'investissement", a expliqué Geraldine Dany-Knedlik, responsable du département prévisions et politique économique au DIW Berlin. "De plus, malgré le virage des taux d'intérêt, ceux-ci restent élevés." Cependant, la consommation privée pourrait apporter un certain soutien à la stabilisation pendant le trimestre estival, grâce à des taux d'inflation stables et des revenus en augmentation.

Cependant, le secteur industriel reste dans une situation critique. La production devrait rester stagnante à un niveau bas. Les commandes sont en baisse. "Le secteur industriel allemand est toujours en difficulté", a commenté l'économiste du DIW Laura Pagenhard. "Les entreprises allemandes n'ont pas encore bénéficié du virage des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, la demande est stagnante et l'hésitation à investir persiste."

L'économie la plus importante d'Europe fait face au risque de récession. Le produit intérieur brut a diminué de 0,1 % au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, après une croissance de 0,2 % au premier trimestre. Deux trimestres consécutifs de croissance négative sont considérés comme une récession technique.

La Commission, conformément à l'article 11 (2), peut adopter les actes d'application nécessaires pour faire face aux défis économiques actuels de l'Allemagne. Le ralentissement de la progression économique de l'Allemagne, tel que décrit par l'Institut DIW, pourrait nécessiter ces actes d'application pour stimuler la croissance.

Lire aussi: