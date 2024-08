La criminalité du hockey amène l' équipe allemande sur le terrain d'or

L'or olympique est à portée de main : Les champions du monde allemands de hockey sont en finale olympique contre les Pays-Bas. Dans un match serré, l'équipe dirigée par l'entraîneur national André Henning bat l'Inde. Pour la première fois en douze ans, une victoire olympique est à nouveau à portée de main.

La mission or de l'équipe allemande de hockey aux Jeux olympiques approche de son terme après avoir atteint la finale. En demi-finale à Paris, l'équipe dirigée par l'entraîneur national André Henning a battu l'Inde 3-2 (2-1) et affrontera les champions d'Europe des Pays-Bas jeudi (19h). Douze ans après leur dernier triomphe à Londres, la prochaine victoire olympique était l'objectif de l'équipe nationale masculine dès le départ. Ils ont déjà remporté l'argent.

À Tokyo il y a trois ans, l'équipe allemande a terminé sans médaille. En match pour la médaille de bronze, ils ont subi une défaite particulièrement amère contre l'Inde après avoir mené un moment. En France, la revanche a réussi grâce à des buts de Gonzalo Peillat (18e minute), Christopher Rühr (27e minute, penalty) et Marco Miltkau (54e minute). Harmanpreet Singh (7e minute) et Sukhjeet Singh (36e minute) ont été les seuls buteurs pour l'Inde.

Pression jusqu'à la fin

La défense allemande a été sous pression dès le début et a dû défendre de nombreux coups de pied de coin au Stade Yves-du-Manoir. Le capitaine de l'Inde, Harmanpreet Singh, a réussi plusieurs tirs dangereux sur but dès le début. Sur la cinquième tentative, le gardien de but Jean-Paul Danneberg n'a pas pu éviter un ballon dévié et a dû concéder un but. Dans le premier quart, les Allemands ont eu du mal à se montrer en attaque avec seulement 34 % de possession et trop d'erreurs individuelles.

En phase de poules, l'Allemagne a remporté le groupe avec quatre victoires en cinq matches et a ensuite battu l'Argentine 3-2 dans un quart de finale passionnant. Contre les huit fois champions olympiques de l'Inde, Peillat a égalisé avec un tir puissant sur coup de pied de coin. Rühr a ensuite converti un penalty. À ce moment-là, l'avantage était quelque peu flatteur.

L'avantage de l'Allemagne était immédiatement menacé au début de la deuxième mi-temps. L'Inde a de nouveau généré de la pression grâce aux coups de pied de coin, avec Sukhjeet Singh qui égalise dans l'une de ces situations. Ensuite, les Asiatiques, qui ont atteint les quarts de finale malgré de longues périodes de supériorité numérique contre la Grande-Bretagne, se sont retirés profondément dans leur propre moitié de terrain. Justus Weigand a manqué la meilleure occasion de marquer le troisième but - jusqu'à ce que Miltkau marque enfin juste avant la fin.

