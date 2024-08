La crème glacée Nutella vaut-elle un péché?

C'est l'été. Alors, il est naturel de chercher une glace. Cependant, l'offre est large et a récemment été étendue pour inclure la glace Nutella. Le Centre de consommation de Hambourg a évalué ce que cela signifie.

Nutella en tant que pâte à tartiner est un succès depuis des décennies. La consommation moyenne par habitant ici est d'environ un kilogramme par an. Au grand plaisir du fabricant Ferrero, Nutella est le leader incontesté des crèmes à la noisette-nougat.

Maintenant, l'entreprise souhaite étendre ses opportunités de vente au rayon surgelé et se lance sur le marché de la glace. Depuis quelques semaines, les fans de l'indulgence brune peuvent se procurer la glace correspondante sur les étagères froides des supermarchés. Ferrero la présente comme "glace à la noisette délicatement fouettée, avec des 'couches de Nutella délicieuses' tourbillonnant avec des 'Nutella Swirls'". Quoi que cela signifie, cela semble prometteur.

C'est pourquoi le Centre de consommation de Hambourg (VZHH) a jeté un coup d'œil à ce que le nouveau produit a à offrir. Et les défenseurs des consommateurs sont des experts en matière de crème à la noisette-nougat. Après tout, ils ont déjà révélé un changement de recette secret dans le passé. Aujourd'hui, le VZHH se demande principalement s'il y a vraiment du Nutella dans la glace? Et ainsi a des doutes.

Très cher et aéré

Mais passons étape par étape. D'abord, il convient de noter que la glace Nutella - sans surprise - contient beaucoup de sucre et de graisses. En fait, elle contient 29 grammes de sucre et 23 grammes de graisses pour 100 grammes de glace. De plus, la glace se compose de 72,4 pour cent de glace à la noisette et de 27,6 pour cent de crème à la noisette-nougat selon l'étiquette. Ensemble, on s'attendrait à au moins 7,2 grammes de noisettes pour 100 grammes de glace. Cependant, Ferrero indique seulement 6,5 grammes de noisettes. Économiquement, cela serait logique pour le fabricant, car les noisettes sont de loin le ingrédient le plus cher de la glace.

Pourtant, le produit est encore plus cher que d'autres marques de glace haut de gamme comparables, avec un prix de base de 24 euros le kilogramme. Et il est également très aéré : il a une teneur en air supérieure à 100 pour cent. Avec un volume de 470 millilitres, les consommateurs n'obtiennent que 230 grammes de glace. Cependant, une certaine teneur en air est inévitable, car le mélange de glace liquide est généralement traité avec injection d'air sous refroidissement jusqu'à ce qu'il atteigne la consistance crémeuse typique pour le type de glace en question. Les injections d'air allant jusqu'à 150 pour cent sont autorisées pour la glace industrielle, tandis que les injections allant jusqu'à 40 pour cent sont courantes dans la production artisanale de glace (glaciers).

Pas d'huile de palme, mais de l'huile de coco et de tournesol à la place

Et la recette ? Ferrero n'utilise qu'un additif (lécithine) dans le Nutella et met en avant "sept ingrédients de haute qualité, rien d'autre". Dans la glace, however, there are seven additives and additional flavors. In addition to emulsifiers, stabilizers, and the controversial gelling and thickening agent carrageenan, the additive "esters de propylène glycol des acides gras alimentaires" is used in the ice cream, which ensures that as much air as possible can be whipped in.

En outre, la liste des ingrédients ne comprend pas l'huile de palme utilisée dans le produit d'origine. Au lieu de cela, la société milliardaire utilise de l'huile de coco et de l'huile de tournesol.

Ferrero a répondu à une demande correspondante du centre de consommation comme suit : "Pour assurer la consistance et la crémosité correctes de Nutella dans la glace à basses températures, nous avons choisi d'utiliser de l'huile de tournesol. Notre recette de glace livre le goût authentique et familier de Nutella, qui a été confirmé par de nombreux tests de consommateurs. (...) Une certaine quantité d'air est nécessaire pour obtenir la consistance, la crémosité, l'apparence et ainsi le goût familier. Nous pouvons confirmer que la glace répond aux directives pour la glace et peut être étiquetée comme glace à la noisette."

Le VZHH suspecte qu'il n'y a pas de vrai Nutella dans la glace, mais plutôt une autre crème à la noisette-nougat. Cependant, compte tenu de l'emballage de la glace, les consommateurs pourraient s'attendre à du vrai Nutella, ce qui pourrait costitu

Lire aussi: