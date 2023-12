La couverture vaccinale obligatoire des enfants d'âge préscolaire diminue pour la deuxième année consécutive

Les exigences scolaires ne comprennent pas le vaccin Covid-19, qui est explicitement interdit dans au moins 20 États. Cependant, ce vaccin fera partie du calendrier de vaccination recommandé par les CDC pour les enfants et les adultes cette année.

Environ 93 % des enfants de maternelle inscrits pour l'année scolaire 2021-22 ont reçu les vaccins requis, notamment la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), la diphtérie, le tétanos et la coqueluche acellulaire (DTaP), et la poliomyélite. La couverture vaccinale a baissé pour la deuxième année consécutive dans le contexte de la pandémie de grippe aviaire, passant d'environ 94 % l'année précédente à moins de 95 %, objectif fixé par le gouvernement fédéral.

"Alors que les écoles reprennent l'apprentissage en personne, une couverture vaccinale élevée est essentielle pour continuer à protéger les enfants et les communautés contre les maladies évitables par la vaccination", écrivent les chercheurs du CDC dans l'étude. Des groupes d'enfants non vaccinés peuvent entraîner des épidémies, et un taux de vaccination d'environ 93,5 % laisse environ 250 000 enfants de maternelle qui ne sont peut-être pas protégés contre la rougeole.

Selon le docteur Sean O'Leary, président du comité des maladies infectieuses de l'Académie américaine de pédiatrie, des taux de vaccination élevés chez les enfants contribuent également à protéger l'ensemble de la communauté.

"Il est important de souligner une fois de plus que ces maladies touchent tous les membres de ces communautés. Des taux de vaccination élevés permettent à chacun de rester en meilleure santé", a-t-il déclaré jeudi.

L'Ohio est l'un des neuf États où moins de 90 % des enfants de maternelle ont été vaccinés contre la rougeole l'année scolaire dernière. Une épidémie qui a débuté en novembre dans la région de Columbus a entraîné 83 cas chez des enfants dont la grande majorité n'était pas vaccinée.

"Des épidémies comme celle-ci sont tout à fait évitables. Elles nuisent aux enfants et les empêchent d'apprendre, de grandir et de s'épanouir", a déclaré M. O'Leary, citant également le récent cas de poliomyélite signalé à New York.

"La vaccination tout au long de l'enfance est essentielle, car elle permet au système immunitaire des enfants de reconnaître les maladies et d'y résister, afin qu'ils se développent et vivent en bonne santé jusqu'à l'âge adulte. Une enfance en bonne santé contribue à une vie d'adulte en bonne santé".

Bien que l'apprentissage en personne soit revenu dans les écoles à travers le pays, Covid-19 continue de perturber l'évaluation et la couverture des vaccinations, selon le rapport. Près de la moitié des États ont fait état d'un accès réduit aux rendez-vous de vaccination, d'un allongement des délais de mise en œuvre et de retards dans la collecte des données.

Une enquête récente de la Kaiser Family Foundation a également révélé que plus d'un tiers des parents s'opposent à l'obligation de vaccination dans les écoles, même si la possibilité d'un choix individuel peut entraîner des risques pour la santé.

Les experts affirment qu'ils sont très attentifs à l'hésitation vaccinale qui s'est accrue pendant la pandémie, mais il est probable que la baisse des taux de vaccination chez les enfants de maternelle soit plus complexe qu'un seul facteur.

"Je pense que cela est dû en partie au fait que les visites chez les enfants bien portants ont peut-être été manquées et que les gens essaient encore de les rattraper. Par ailleurs, lorsque nous examinons les données fournies par les écoles, nous savons que celles-ci avaient beaucoup de choses à faire et que, dans certains cas, elles n'ont peut-être pas été en mesure de rassembler toute la documentation relative aux vaccinations", a déclaré jeudi le Dr Georgina Peacock, directrice de la division des services d'immunisation du CDC.

"Il est possible que l'accent n'ait pas été mis sur les tests et toutes les autres activités liées à la pandémie pour s'assurer que les enfants recevaient l'éducation dont ils avaient besoin.

Selon les CDC, moins de 3 % des enfants de maternelle ont été officiellement exemptés des vaccinations obligatoires, la plupart du temps pour des raisons non médicales. Ce chiffre a légèrement augmenté par rapport à l'année précédente, mais reste faible.

Par ailleurs, 4 % des enfants de maternelle n'étaient pas complètement vaccinés ou ne bénéficiaient pas d'une exemption officielle, mais ont été autorisés à fréquenter l'école pendant une période de grâce pour l'inscription provisoire. Selon les chercheurs du CDC, ce groupe d'élèves met particulièrement en évidence l'importance "d'une application rigoureuse des exigences de vaccination à l'école, de cliniques de vaccination dans les écoles, de systèmes de rappel et d'un suivi des élèves non vaccinés par les infirmières scolaires" ; la plupart des États pourraient atteindre une couverture de 95 % contre la rougeole si tous ces enfants de maternelle recevaient les vaccins requis.

Une récente analyse par CNN des données de l'année scolaire 2020-21 a révélé que les élèves des États ayant des exigences plus strictes en matière de vaccins scolaires sont plus susceptibles d'être vaccinés.

Outre les exigences scolaires, les CDC recommandent la vaccination systématique contre 14 maladies pour les enfants avant qu'ils n'atteignent l'âge de 2 ans. Une autre étude publiée jeudi par les CDC a révélé que les taux de vaccination sont restés "élevés et stables pour la plupart des vaccins" chez les enfants nés en 2018 et 2019, qui ont eu 2 ans pendant la pandémie de Covid-19. Moins de 1 % de ces enfants n'étaient pas du tout vaccinés à l'âge de 2 ans, ce qui est mieux que l'objectif fédéral énoncé dans les objectifs de Healthy People 2030.

La pandémie de Covid-19 ne semble pas avoir affecté les taux de vaccination en général. Pour la plupart des vaccins, les taux de couverture des enfants nés en 2018 et 2019 étaient légèrement supérieurs à ceux des enfants nés deux ans plus tôt.

Toutefois, des disparités importantes ont été observées. Les taux de vaccination des enfants vivant sous le seuil de pauvreté fédéral et dans les zones rurales ont diminué, la couverture de la série combinée de sept vaccins ayant chuté de 4 à 5 points de pourcentage.

Selon les chercheurs du CDC, les méthodes clés pour améliorer l'équité de la couverture vaccinale comprennent la lutte contre l'hésitation vaccinale chez les parents, des recommandations fortes et persistantes de la part des prestataires de soins de santé et la réduction des obstacles logistiques et financiers à l'accès aux vaccins.

