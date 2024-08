La couverture du premier personnage de Deadpool pourrait se vendre pour 7,5 millions de dollars.

Conçue par le scénariste et artiste Rob Liefeld en 1991, cette couverture de comic book deviendrait la plus chère jamais vendue si elle atteint son prix de départ, selon Heritage Auctions, qui gère la vente.

Depuis sa première apparition, Deadpool, le super-vilain mercenaire devenu anti-héros spirituel et franc, interprété par Ryan Reynolds dans les adaptations cinématographiques des bandes dessinées, est adopté par les fans.

“Marvel m’a contacté et m’a dit que c’était le plus de courrier de fans pour un nouveau personnage en 15 ans”, a déclaré Liefeld selon Reuters. “Ils étaient submergés de lettres de fans, qu’ils m’ont envoyées. Et la boîte dans laquelle ce courrier est arrivé... j’ai cru que j’allais recevoir un lave-linge et un sèche-linge.”

Lorsque Liefeld a commencé à travailler sur “The New Mutants” – la série dans laquelle il et le scenariste Fabian Nicieza ont introduit Deadpool – c’était le titre mutant le moins vendu de Marvel.

Mais la popularité croissante de Deadpool, ainsi que d’autres nouveaux personnages comme Cable, a transformé cette série en un succès, même en dépassant les X-Men en termes de ventes.

Et de manière similaire, le récent “Deadpool & Wolverine” a dépassé toutes les attentes au box-office, rapportant 211 millions de dollars domestiquement lors de son premier week-end, ce qui en fait le plus grand openings de 2024, le plus grand openings jamais réalisé pour un film classé R, et le sixième plus grand openings de tous les temps.

Avec Deadpool maintenant solidement établi comme une franchise rentable dans la culture populaire, le propriétaire de l’œuvre d’art a contacté Heritage Auctions en disant que “le moment est venu” de la vendre, selon un communiqué de la maison de vente.

Le propriétaire l’a acquis il y a presque 20 ans, après que Liefeld l’ait vendu, mais a refusé toutes les offres de vente. Depuis, Deadpool est passé des comic books à l’écran argent, faisant ses débuts dans le film “X-Men Origins: Wolverine” en 2009, et obtenant son premier rôle principal dans “Deadpool” en 2016.

Si l’œuvre d’art atteint 7,5 millions de dollars, elle battra le record actuel détenu par un comic book de 1938 qui présente la première apparition de Superman et qui s’est vendu 6 millions de dollars lors d’une enchère en avril.

Le style artistique de Liefeld dans la création de la première apparition de Deadpool a marqué un tournant significatif dans la popularité de “The New Mutants”. Le propriétaire actuel de l’œuvre d’art, reconnaissant la montée en puissance de Deadpool dans les arts, a décidé de la mettre aux enchères, dans le but de battre le record de 6 millions de dollars établi par le comic book de Superman de 1938.

