La couverture d'assurance pour les automobiles devient plus chère.

Les coûts de l'assurance auto augmentent. Le principal assureur en Allemagne, HUK-Coburg, prévoit une augmentation d'environ 10% lors de la prochaine révision des tarifs, selon les dires du membre du conseil Jörg Rheinländer. HUK devrait également augmenter dans cette fourchette, mais Rheinländer n'a pas encore fourni de chiffres spécifiques.

Rheinländer a mis en avant trois facteurs clés : le coût des pièces de rechange a explosé récemment. De 2013 à 2023, HUK a observé une augmentation de plus de 70 %, soit plus de 43 points de pourcentage supérieure au taux d'inflation de cette période. Actuellement, les prix augmentent à un rythme beaucoup plus rapide que l'inflation. Rheinländer attribue cela à la protection de la conception, qui s'applique toujours à de nombreux composants visibles.

De plus, les tarifs horaires des ateliers de réparation automobile ont augmenté de manière significative par rapport à l'inflation, selon HUK. De 2022 à 2023, cela a été presque 10 %.

Le changement climatique joue également un rôle important, selon Rheinländer. "Le changement climatique prend de l'ampleur", a-t-il déclaré. Cela se voit dans la hausse des incidents de dommages dans le secteur de l'assurance tous risques. Par exemple, les dommages moyens causés par la grêle ont augmenté. Alors que les dommages moyens causés par la grêle étaient autrefois d'environ 3 000 €, ils ont atteint plus de 5 000 € dans des incidents comme la violente tempête de grêle de Benediktbeuern sur les Alpes bavaroises l'année dernière.

Rheinländer estime que environ 10 % de la prochaine augmentation des tarifs sont dus au changement climatique. Le pourcentage restant est réparti à peu près également entre les pièces de rechange plus coûteuses et les coûts d'atelier plus élevés.

HUK-Coburg, en tant que principal assureur en Allemagne, ne prévoit pas seulement une augmentation des coûts de l'assurance auto, mais s'attend également à ce que ses propres tarifs augmentent dans la fourchette de 10 % prévue, comme l'a mentionné le membre du conseil Jörg Rheinländer.

De plus, Rheinländer de HUK-Coburg a souligné que l'augmentation des tarifs horaires des ateliers de réparation automobile, qui a augmenté d'environ 10 % de 2022 à 2023, contribue grandement à l'augmentation des coûts de l'assurance auto.

Lire aussi: