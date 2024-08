Concurrence mondiale

La course pour devenir le premier aéroport sans papiers au monde

D'ici 2025, cela pourrait être le cas à l'aéroport international Zayed d'Abu Dhabi.

L'aéroport est connu pour son infrastructure high-tech et a récemment été félicité par l'entrepreneur Elon Musk avec les mots "Les États-Unis doivent se mettre à niveau."

Il lance maintenant son projet de voyage intelligent, qui vise à installer des capteurs biométriques à chaque point d'identification de l'aéroport, des comptoirs d'enregistrement aux cabines d'immigration, aux caisses duty-free, aux salons d'aéroport et aux portes d'embarquement.

La biométrie sont les mesures biologiques qui nous identifient en tant qu'individus. Les capteurs permettent de vérifier l'identité et le statut de voyage du passager par reconnaissance faciale ou iris à tout point où un document est requis pour l'accès.

La nouveauté

À Abu Dhabi, la technologie est déjà utilisée dans certaines sections de l'aéroport, en particulier sur les vols opérés par sa compagnie aérienne partenaire Etihad. Cependant, son ambition d'étendre cela à l'ensemble du flux de passagers est une percée.

"Nous nous étendons à neuf points de contact et cela serait une première mondiale", déclare Andrew Murphy, directeur de l'information à l'aéroport d'Abu Dhabi.

"C'est conçu sans inscription préalable, les passagers sont automatiquement reconnus et authentifiés à mesure qu'ils se déplacent dans l'aéroport, ce qui accélère considérablement l'ensemble du processus."

Murphy explique que toute personne arrivant pour la première fois aux Émirats arabes unis, qu'elle soit résidente ou touriste, a ses biométries collectées à l'immigration par l'Autorité fédérale d'identité, de citoyenneté, de douanes et de sécurité portuaire (ICP).

Le système de l'aéroport utilise cette base de données pour vérifier les passagers lorsqu'ils passent aux points de contrôle.

"C'est là que la véritable nature unique intervient, cette solution biométrique particulière ici est de partenariat avec l'ICP pour utiliser ces données afin de rendre cette expérience de voyage sans couture. Et c'est pourquoi tout le monde peut l'utiliser", explique-t-il.

Murphy dit que le but est de fluidifier le flux des passagers, rendant le transit beaucoup plus rapide. L'implémentation initiale a prouvé que c'était le cas jusqu'à présent.

"Les gens rapportent qu'ils passent du trottoir à la zone de détaillant ou à la porte en moins de 15 minutes, et quand on considère que c'est un immense établissement, [...] capable de traiter 45 millions de passagers, pouvoir se déplacer dans un aéroport de cette taille en quelques minutes seulement est vraiment révolutionnaire", affirme-t-il.

Option de se retirer

Dans une enquête d'octobre 2023 de l'Association internationale du transport aérien (IATA), 75 % des passagers ont déclaré préférer utiliser des données biométriques aux passeports et cartes d'embarquement papier.

Pour les 25 % restants de personnes qui pourraient se sentir mal à l'aise avec la technologie ou préférer les interactions humaines, Murphy dit que passer par une vérification plus traditionnelle restera une option pour les passagers.

Le fait de donner aux passagers le choix de passer par la reconnaissance faciale ou non est soutenu par les décideurs politiques internationaux, surtout lorsqu'il s'agit de ceux qui ne sont pas habitués à transiter dans un aéroport.

"Si quelqu'un ne voyage qu'une fois tous les deux ou trois ans, ce qui est le cas pour beaucoup, beaucoup de gens, alors en fait ils pourraient préférer une interaction humaine pour les guider", dit Louise Cole, responsable de l'expérience client et de la facilitation pour l'IATA.

"I think that the human touch, it does come down to personal choice, and it’s giving customers a choice that reflects what we have in other environments," she adds.

De plus, si vous voyagez avec de jeunes enfants, montrer des documents à un membre du personnel est toujours une exigence, bien que l'âge limite puisse varier d'un aéroport à l'autre.

"We keep the system reserved for people age 12 and above because we find that with younger kids [...] their facial features change quite rapidly," Murphy explains.

Cela pourrait également être une question de conformité aux directives et politiques mondiales.

"Il y a d'autres aspects du voyage international impliquant des enfants pour lesquels il peut ne pas être approprié d'utiliser des biométriques," dit Cole. "Vous devez vous assurer que l'enfant voyage avec le gardien approprié," dit-elle.

Concurrence mondiale

D'autres aéroports dans le monde utilisent également moins de papier et plus de biométriques.

Dans le rapport d'octobre 2023 de l'IATA, 46 % des répondants ont déclaré avoir utilisé la technologie dans un aéroport auparavant.

Cependant, aucun aéroport n'est officiellement considéré comme étant sans passeport.

"Je sais qu'il y a beaucoup d'intentions pour pouvoir atteindre cette expérience fully contactless biometric," dit Cole, "mais l'une des raisons pour lesquelles l'industrie est si en retard est qu'il est difficile d'imaginer tout autre processus de consommateur que vous traversez où vous devez vous arrêter et prouver quelque chose encore et encore et encore."

Pourtant, il y a des exemples de progrès dans le monde entier.

L'aéroport de Changi à Singapour est l'un des leaders dans l'implémentation de la technologie. Comme Abu Dhabi, il a également partenariat avec l'autorité d'immigration de son gouvernement pour développer un contrôle biométrique accessible à la fois aux résidents et aux touristes. Le système sera mis en place progressivement, commençant ce mois-ci.

L'aéroport international de Hong Kong, Tokyo Narita, Tokyo Haneda et l'aéroport international Indira Gandhi de Delhi ont également lancé des terminaux biométriques à certains points pendant le transit.

L'engagement des aéroports du Moyen-Orient et de la région Asie-Pacifique les place en tête de file, selon Cole.

"Ces régions fixent la norme pour l'intégration biométrique dans le transport aérien," dit-elle.

Les aéroports européens font également de grands progrès.

L'an dernier, l'IATA a partenariat avec British Airways pour tester le premier vol international entièrement intégré à l'identité numérique.

Partant de Heathrow et atterrissant à Rome Fiumicino, un passager d'essai a voyagé uniquement avec son identité numérique, connue sous le nom de W3C Verifiable Credential. Son passeport, visa et billet électronique étaient stockés dans un portefeuille numérique, tous vérifiés par reconnaissance biométrique.

Aux États-Unis, la Protection des frontières et des douanes a implémenté des biométriques dans les zones d'arrivée de tous ses 96 aéroports internationaux, avec fifty-three locations ayant également la technologie disponible au départ.

Un monde, une solution sans papier

Pour Cole, s'assurer que toutes les expériences et les technologies sont alignées est crucial pour l'efficacité et la sécurité.

Elle explique : "Les avantages d'une excellente expérience client dans un aéroport peuvent être perdus si le prochain aéroport où se rend le passager a une approche entièrement différente."

La clé, selon Cole, reste la normalisation et la coopération internationale.

" Pouvoir utiliser une seule identité numérique dans plusieurs aéroports et avec plusieurs compagnies aériennes signifie que vous aurez une meilleure expérience client globale, tout en conservant les composants de confidentialité au cœur et en gérant les données."

Alors que des aéroports comme Abu Dhabi étendent leur utilisation de la technologie biométrique, ils pourraient fixer la norme pour les autres zones de transit à suivre, ouvrant la voie à un voyage sans document.

En abordant le sujet de la concurrence mondiale dans le domaine des voyages, un autre aéroport qui adopte les biométriques est l'aéroport de Changi à Singapour. De manière similaire à Abu Dhabi, Changi a collaboré avec l'autorité d'immigration de son gouvernement pour développer un système de contrôle biométrique, dont la mise en œuvre a commencé ce mois-ci.

De plus, la scalabilité de la technologie biométrique est évidence dans la réponse à un sondage de l'Association internationale du transport aérien (IATA) en octobre 2023, révélant que 75 % des passagers préfèrent utiliser des données biométriques aux passeports et cartes d'embarquement papier, tandis que 25 % optent pour des méthodes de vérification traditionnelles.

Lire aussi: