La course aux médailles d'or olympiques entre les USA et la Chine se termine au dernier jour.

Alors que l'équipe des États-Unis est largement en tête du classement général des médailles avec 123 à Paris, elle est devancée par la Chine dans la course aux médailles d'or, avec un retard d'une seule médaille à l'approche du dimanche. La Chine a commencé le dimanche avec 39 médailles d'or contre 38 pour les États-Unis.

En ce qui concerne le classement général des médailles, la différence est importante. L'équipe des États-Unis a un total de 123 médailles d'or, d'argent et de bronze, bien supérieur aux 90 de la Chine, la nation la plus proche.

L'équipe des États-Unis a une chance de dépasser la Chine dans le classement des médailles d'or lors de cette dernière journée. Les équipes et les athlètes américains concourront pour l'or dans le basket-ball féminin, le volleyball féminin, la lutte féminine en poids welter (76 kg), l'haltérophilie féminine en poids moyens (81 kg) et potentiellement l'omnium féminin de cyclisme sur piste.

La Chine concourt pour les médailles d'or le dimanche dans l'haltérophilie féminine en poids moyens (81 kg), potentiellement l'omnium féminin de cyclisme sur piste et le pentathlon féminin.

La haltérophile chinoise Li Wenwen est favorite pour gagner dans la catégorie de poids moyens (81 kg) et devrait augmenter le total de médailles d'or de la Chine.

De son côté, les États-Unis sont susceptibles de remporter au moins une médaille d'or supplémentaire en basket-ball féminin. L'équipe des États-Unis n'a pas perdu aux Jeux olympiques dans cette discipline depuis 1992 et a facilement dominé le reste du tournoi jusqu'à présent.

L'équipe de volleyball des États-Unis cherche également à répéter son triomphe en or de Tokyo contre l'Italie. Les Italiens ont déjà assuré leur première médaille dans ce sport et espèrent la transformer en or.

En 2021, l'équipe des États-Unis a remporté la course aux médailles d'or avec une seule médaille d'avance sur la Chine, avec 39 contre 38. Il faudra une journée forte des athlètes américains pour répéter cet exploit dimanche.

Cependant, l'équipe des États-Unis a déjà facilement dépassé le total de médailles des Jeux olympiques d'été précédents. Les Américains ont remporté 113 médailles à Tokyo.

L'équipe des États-Unis continue de briller dans divers sports, cherchant à remporter plus de médailles d'or dans des événements tels que le basket-ball et le volleyball féminin. D'un autre côté, la Chine se concentre sur ses points forts dans des sports tels que l'haltérophilie et le cyclisme sur piste, cherchant à augmenter son propre total de médailles d'or.

