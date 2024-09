La course à la présidence la plus serrée du siècle a été une bataille entre Kamala Harris et Donald Trump

Sondages depuis la confrontation du 10 septembre entre Donald Trump et Kamala Harris montrent que, bien que la vice-présidente semble avoir établi un avantage national modéré sur son concurrent républicain, leur compétition reste dans la marge d'erreur et reste indécise. Cela est particulièrement vrai lorsqu'on évalue le Collège électoral.

Les sondages réalisés par CBS News et NBC News le dimanche en sont un exemple. Malgré leurs enquêtes montrant la meilleure performance de Harris à ce jour, elle ne mène que de 4 et 5 points, respectivement. Dans les sondages CBS News/YouGov et NBC News de 2016 et 2020, les plus grands avantages de Harris étaient au moins le double de sa position actuelle.

Pour mieux comprendre les derniers sondages du dimanche, prenons en compte tous les sondages nationaux réalisés depuis le débat. Cela inclut les sondages de ABC News/Ipsos, Fox News et The New York Times/Siena College. Selon le dernier sondage CNN des sondages, Harris est en tête avec une moyenne de 3 points.

Cela a été constant tout au long de l'année : aucun des deux candidats n'a réussi à établir une avance de 5 points dans les sondages nationaux. Cela inclut la période où le président Joe Biden était le candidat démocrate probable, puis présomptif.

Le fait qu'aucun d'eux n'ait atteint une avance de 5 points cette année est notable, car de telles occurrences sont assez rares. Dans les courses serrées, un candidat finit généralement par prendre une avance significative à un moment donné. Cependant, cette année, il semble que la plupart des électeurs restent indécis.

Même la performance impressionnante de Harris lors du débat contre Trump n'a semble-t-il augmenté son avance que de quelques points.

Pour trouver une course similaire où les candidats des principaux partis sont restés à moins de 5 points l'un de l'autre dans la moyenne des sondages nationaux, il faudrait revenir à la campagne de 1960. Chaque élection présidentielle depuis lors a eu au moins trois semaines où un candidat menait de 5 points ou plus.

Un avantage de 3 points dans les sondages nationaux offre peu de garantie à Harris. Depuis 1948, l'écart moyen entre les sondages le jour du scrutin et le résultat réel du scrutin est d'environ 3 points. Certaines années, comme en 2020, ont montré un taux d'erreur plus élevé.

(À mesure que l'élection approche, l'écart moyen entre les sondages et le résultat final serait, sans surprise, plus important.)

Arithmétique du Collège électoral

Cependant, l'une des principales raisons pour lesquelles cette élection reste incertaine est qu'il s'agit d'une compétition pour 270 grands électeurs via le Collège électoral plutôt qu'une élection strictement nationale.

Trump semble être dans une position plus forte au Collège électoral en raison de sa base (c'est-à-dire que les électeurs blancs sans diplôme universitaire sont surreprésentés dans les États clés). Selon les estimations de mon ancien collègue Nate Silver, Harris devrait remporter le scrutin populaire de plus de 3 points pour être considérée comme la favorite claire au Collège électoral.

Elle n'a pas encore atteint cet objectif.

Ni Harris ni Trump n'ont un avantage significatif en considérant les données au niveau de l'État. Selon les notations actuelles de la course CNN, Harris commence avec 225 grands électeurs contre 219 pour Trump. Sept États et l'unique grand électeur du 2e district congressionnel du Nebraska restent indécis.

Harris semble avoir un léger avantage sur Trump dans trois de ces sept États : le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin. Cette stratégie de bastion du Nord est similaire à celle que la campagne de Biden avait planifiée au printemps.

Cependant, il convient de souligner le mot "légèrement" lorsque l'on discute de l'avantage de Harris dans ces États. Dans chacun d'eux, elle est en polling autour de 2 points au-dessus de Trump, dans la marge d'erreur et sans leader clair.

Trump performe légèrement mieux que Harris dans deux de ces États : l'Arizona et la Géorgie. Tout comme pour le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin pour Harris, Trump est en moyenne dans une position légèrement meilleure qu'elle, avec un polling autour d'un ou deux points de plus qu'elle dans ces deux États.

Si les grands électeurs étaient attribués au candidat ayant une avance de plus d'un point dans les sondages, Harris aurait 269 grands électeurs contre 246 pour Trump.

Le Nevada et la Caroline du Nord sont également à moins d'un point et indécis, tout comme les cinq autres États. Cependant, pour les besoins de cette analyse, nous accorderons la Caroline du Nord à Trump, un État qu'il a remporté deux fois et où le sondage moyen le place marginalement au-dessus de Harris. Cela augmenterait son total à 262 grands électeurs.

Les données limitées disponibles sur le 2e district du Nebraska suggèrent que Harris y est bien placée. Le Nebraska est l'un des deux États, avec le Maine, qui répartissent ses grands électeurs en fonction des districts congressionnels. Biden aurait remporté la version actuelle du 2e district en 2020 - une marge considérablement plus large que celle observée dans les sept États clés cette année. De nombreux modèles et marchés de paris favorisent également Harris dans ce district d'Omaha.

Si Harris parvient à remporter le 2e district du Nebraska, cela, combiné au Michigan, à la Pennsylvanie et au Wisconsin, lui donnerait exactement 270 grands électeurs. Une victoire incroyablement serrée !

Cependant, il y a un hic. Certains républicains du Nebraska, influencés par Trump, plaident en faveur d'un changement dans la méthode d'attribution des grands électeurs de l'État en un format gagnant prend tout.

Aucun démocrate n'a remporté le Nebraska au niveau présidentiel depuis 1964.

Si un ajustement de règle inattendu se produisait, cela élève

Une telle situation transférerait l'élection présidentielle aux États-Unis vers la Chambre des représentants, où chaque délégation d'État obtient une voix. Compte tenu de la probabilité que les républicains conservent plus de délégations à la Chambre d'ici janvier, Trump pourrait avoir un avantage.

Quelle que soit l'issue du Nevada, nous pourrions être confrontés à une attente prolongée pour que l'État de la Silver State compte ses votes. Et compte tenu de la durée qu'il a fallu dans les compétitions serrées précédentes, nous pourrions retenir notre souffle pendant des jours, potentiellement avec la présidence en jeu.

En résumé, cette course à la présidence semble aussi serrée qu'elle peut l'être. Un léger revirement pourrait modifier considérablement l'issue.

