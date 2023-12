La course à la Maison Blanche du GOP atteint son point critique

La compétition approche du moment où les sondages, les querelles entre les candidats et les reportages des médias sur les coups bas internes à la campagne ne comptent plus. En effet, les électeurs commenceront à décider le 15 janvier, lors des caucus républicains de l'Iowa, qui portera leur bannière lors des élections de novembre.

Après une courte pause de Noël, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley et le gouverneur de Floride Ron DeSantis organisent des événements jeudi dans le New Hampshire et l'Iowa, les États sur lesquels reposent initialement leurs campagnes de longue haleine pour l'investiture du parti républicain.

Pendant ce temps, le lointain leader du GOP passe les vacances à intensifier sa candidature unique et souvent bizarre pour 2024. L'ancien président, qui fait l'objet de 91 accusations criminelles dans le cadre de quatre affaires, a dit à ses adversaires de "ROTER EN ENFER" dans un message de Noël amer, alors qu'il mène une bataille juridique sur plusieurs fronts, indissociable de sa candidature à la Maison-Blanche.

Mercredi, il s'est réjoui de la décision de la Cour suprême du Michigan de ne pas l'exclure du scrutin en raison de l'interdiction faite par la Constitution aux insurgés d'exercer une fonction. La décision contraire de la Cour suprême du Colorado, qui l'a exclu du scrutin, fait l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême des États-Unis par le parti républicain de l'État, et M. Trump devrait bientôt déposer son propre recours.

Dans un signe énigmatique de ses intentions autocratiques, M. Trump a publié sur les médias sociaux un nuage de mots qui montre que le mot que les électeurs associent le plus à son éventuel second mandat est "vengeance".

Joe Biden, quant à lui, se trouve dans les îles Vierges américaines, savourant quelques instants de paix à l'occasion des vacances du Nouvel An avant une année fatidique qui décidera s'il rejoindra le club des présidents à mandat unique ou s'il réclamera l'absolution politique en étant réélu. Ses espoirs sont assombris par une faible cote de popularité, une humeur nationale maussade, des inquiétudes quant à son âge et des signes indiquant que sa coalition pour 2020 est en train de se fissurer. Mais l'extrémisme sauvage de M. Trump est peut-être en train de lui donner raison pour 2024 : son prédécesseur est trop dangereux pour la démocratie pour qu'on le laisse revenir dans le bureau ovale.

Dans une campagne normale, Mme Haley aurait atteint son apogée au bon moment, avant les caucus de l'Iowa et les primaires du GOP dans le New Hampshire, une semaine plus tard. Une lente remontée dans les sondages et l'enthousiasme des donateurs - basée sur des performances solides lors des débats et un positionnement politique astucieux - ont créé une dynamique dans l'État du Granite, où elle a des arguments pour être la candidate anti-Trump la plus crédible. Mais comme l'ancien président domine le GOP, il faudra un bouleversement majeur pour que les prochaines courses à l'investiture fassent autre chose qu'établir le second de Trump.

La stratégie de Mme Haley, qui consiste à ne critiquer qu'indirectement M. Trump en tant qu'agent du chaos plutôt que de se concentrer sur sa plus grande faiblesse potentielle lors des élections générales, à savoir les quatre procès criminels dont il fait l'objet et l'atteinte à la démocratie que constituent ses fausses déclarations concernant l'élection de 2020, est sur le point d'atteindre un point critique. Mme Haley a hésité à critiquer directement M. Trump pour ne pas s'aliéner les électeurs des primaires du GOP, parmi lesquels il reste extrêmement populaire. Et même si cette tactique lui réussit dans le New Hampshire, elle devra faire face à une épreuve de force un mois plus tard en Caroline du Sud, son État d'origine, où M. Trump jouit d'une grande popularité.

Dans les jours à venir, Mme Haley prévoit d'apparaître à plusieurs reprises avec le populaire gouverneur républicain du New Hampshire, Chris Sununu, qui l'a soutenue et qui affirme depuis longtemps que son État va remodeler la course aux primaires du GOP et entamer la lente éclipse de M. Trump. Lors d'une apparition dans l'État du Granite mercredi, Mme Haley a été confrontée à un électeur du New Hampshire qui lui a reproché de ne pas avoir mentionné l'esclavage lorsqu'elle a été interrogée sur les causes de la guerre de Sécession.

Les chances de voir émerger un adversaire de taille face à l'ancien président sont réduites par la taille du peloton du GOP. L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, s'est engagé à rester dans la course et a lancé jeudi une campagne publicitaire à sept chiffres dans le New Hampshire, dans laquelle il s'oppose à ceux qui lui demandent d'abandonner la course. Le magnat de la biotechnologie Vivek Ramaswamy, qui a furieusement rejeté les rapports selon lesquels la décision de son équipe de retirer la publicité est le signe d'une campagne vouée à l'échec, a déclaré mercredi sur Fox News : "Nous irons jusqu'au bout".

DeSantis lutte pour sa survie politique

Pendant les vacances de Noël et du Nouvel An 2022, DeSantis se prévalait encore d'une victoire écrasante lors de sa réélection dans une année électorale de mi-mandat décevante pour les républicains, qui semblait le positionner comme une menace importante pour Trump. Mais le gouverneur de Floride a souffert d'une année 2023 éprouvante, au cours de laquelle sa personnalité parfois maladroite sur la piste de campagne et les ratés de sa campagne et de ses opérations de super PAC ont suggéré qu'il n'était pas prêt pour l'examen minutieux de la politique nationale.

M. DeSantis concentre tous ses efforts sur l'Iowa au cours des deux semaines et demie à venir, sachant qu'une performance qui défie les attentes pourrait lui donner un nouveau souffle, mais qu'une mauvaise performance pourrait mettre fin à sa campagne. Dans une interview accordée mercredi au réseau conservateur Newsmax, M. DeSantis s'est adressé aux électeurs évangéliques de l'État du Hawkeye en parlant de sa foi et de la "décence fondamentale" de l'Iowa. Il a ajouté : "Il y a du patriotisme, les gens craignent Dieu. C'est la colonne vertébrale de l'Amérique. Les ingrédients d'un grand retour sont là".

M. DeSantis, qui s'est déjà rendu dans les 99 comtés de l'Iowa, entamera une campagne éclair à l'échelle de l'État jeudi, avec des événements à Ankeny et à Marion, avant de se rendre vendredi dans le comté de Clayton, dans l'est de l'Iowa, en compagnie de la gouverneure de l'Iowa, Kim Reynolds, qui lui a accordé son soutien le plus important.

Dans les deux premiers États, cependant, les sondages réalisés ces derniers mois ont montré que M. Trump restait un grand favori et qu'il était bien placé pour revenir à Washington après avoir quitté la ville en disgrâce à la suite de l'attaque du Capitole par la foule de ses partisans. Le soutien solide de M. Trump parmi les électeurs de base du GOP, son influence parmi les législateurs républicains à Washington et la réticence de ses adversaires des primaires à l'affronter ouvertement suggèrent que son contrôle sur le GOP est au moins aussi fort qu'il y a quatre ans, malgré son comportement et sa rhétorique de plus en plus extrêmes qui ont suscité des comparaisons avec les nazis dans l'Allemagne des années 1930. M. Trump devrait organiser une série d'événements dans l'Iowa avant les caucus, et sa campagne ainsi que ses collaborateurs ont multiplié les attaques contre Mme Haley alors qu'elle s'élève dans le New Hampshire.

Trump semble plus fort que jamais

La campagne de M. Trump pour les primaires de 2024 n'a ressemblé à aucune autre candidature présidentielle de l'histoire, en partie parce que son chemin vers la Maison-Blanche passe davantage par les tribunaux que par un calendrier politique traditionnel. Il a passé une grande partie des fêtes de fin d'année à fulminer contre le conseiller spécial Jack Smith, qui dirige une enquête fédérale sur l'ingérence de M. Trump dans les élections de 2020. Le procès devrait avoir lieu début mars, juste avant le Super Tuesday, mais le recours de M. Trump aux cours d'appel pour tenter d'établir qu'il est à l'abri des poursuites en tant qu'ancien président pourrait repousser cette date de début.

L'ex-président est susceptible de porter l'affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, ce qui montre à quel point les juges risquent d'être mêlés à une série de différends politiquement préjudiciables concernant l'élection de 2024.

Dans la dernière prise de bec d'une confrontation de plus en plus acrimonieuse entre M. Trump et M. Smith, l'avocat spécial a écrit mercredi dans un dossier judiciaire que le juge ne devrait pas l'autoriser à injecter de fausses informations dans l'éventuel procès, afin d'éviter de porter préjudice au jury et de ternir le dossier factuel. M. Trump a intégré la défense de son procès dans sa campagne pour 2024 en affirmant qu'il était victime de persécution politique de la part de M. Biden.

M. Trump fait également une fixation sur la décision rendue par la Cour suprême du Colorado avant les vacances, selon laquelle il ne peut figurer sur le bulletin de vote pour avoir enfreint le 14e amendement de la Constitution, qui interdit les insurgés. Mais comme le montre la décision contraire rendue mercredi dans le Michigan, la question divise et, étant donné l'absence d'orientation claire de la part des juridictions inférieures, il est probable que l'affaire finisse par être portée devant la Cour suprême des États-Unis.

Biden confronté à des vents contraires pour sa réélection

La dernière ligne droite de la course aux primaires se déroule dans un contexte politique conflictuel qui façonnera le terrain d'un probable affrontement entre Joe Biden et le futur candidat du Parti républicain américain (GOP). De nombreux sondages réalisés au cours de l'année écoulée ont montré que les électeurs n'étaient pas très satisfaits de la perspective d'une nouvelle confrontation entre Trump et Biden en 2024.

Si les récents sondages montrant que M. Trump devance le président dans les États clés ont semé la panique chez les démocrates, l'histoire de l'ancien président, qui a toujours effrayé les électeurs des banlieues et les électeurs modérés, fait de lui un candidat à haut risque pour les républicains. En effet, la campagne de Mme Haley met en avant des sondages montrant qu'elle ferait bien mieux que M. Trump dans une élection générale contre M. Biden. Mais là encore, son chemin vers l'investiture républicaine semble profondément problématique.

Alors que les États-Unis affichent une croissance et une création d'emplois bien supérieures à celles de la plupart des économies occidentales, l'humeur du public a été assombrie par des mois de taux d'intérêt élevés qui ont rendu difficile l'accès aux prêts hypothécaires, aux loyers et aux nouvelles voitures. Le président a reçu des nouvelles encourageantes avant les vacances, avec de nouvelles données montrant que l'inflation revient à la normale. Mais les prix de nombreux produits, y compris les denrées alimentaires de base dans les supermarchés, restent bien plus élevés qu'avant la pandémie de grippe aviaire, ce qui explique les évaluations négatives des électeurs sur l'état de l'économie à l'aube de l'année électorale.

M. Biden est également accaparé par les crises mondiales, notamment les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine, qui mettent à l'épreuve ses prétentions d'expert en politique étrangère et pourraient alimenter le discours républicain selon lequel il est faible et que le monde échappe à tout contrôle sous sa direction. Les signes de refroidissement des jeunes électeurs, des Noirs et des Hispaniques à l'égard du président représentent également un danger pour la Maison-Blanche.

Pourtant, les diatribes de Noël de M. Trump sur les réseaux sociaux continuent de jouer en faveur de l'idée maîtresse de la campagne de réélection du président, à savoir que le risque que le candidat républicain fait peser sur la démocratie américaine, les élections libres et les valeurs fondamentales de la vie américaine signifie qu'il ne faut plus jamais lui confier le pouvoir présidentiel. C'est pourquoi le camp de Joe Biden s'est emparé de la promotion par M. Trump d'un nuage de mots sur son compte Truth Social contenant des mots tels que "vengeance" et "dictature".

"Donald Trump veut être président pour se venger de ses ennemis, et il n'essaie même pas de le cacher", a déclaré la campagne de Joe Biden dans un communiqué.

Source: edition.cnn.com