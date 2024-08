La coureuse de l'équipe britannique Rose Harvey dit avoir terminé le marathon olympique avec une jambe cassée.

Dans un post Instagram, montrant Harvey sur des béquilles à la gare internationale de St. Pancras à Londres, la jeune femme de 31 ans a expliqué avoir ressenti une "tension à la hanche" quelques semaines avant la course du 11 août.

"Mon équipe incroyable et moi avons travaillé d'arrache-pied pour être prêts et en bonne santé pour la ligne de départ, et nous étions tous optimistes que l'adrénaline du jour de la course me permettrait de courir la course que je savais être en moi", a écrit Harvey.

Cependant, après quelques miles, Harvey a rapidement réalisé que cela n'allait pas se produire. Elle décrit les 24 miles suivants comme un "combat douloureux".

La coureuse britannique a finalement terminé la course à la 78e place avec un temps de 2:51:03, soit plus de 28 minutes derrière la médaillée d'or Sifan Hassan.

Et selon la coureuse britannique, les scans réalisés après la course ont révélé que Harvey avait subi une fracture par stress à son fémur.

"Dans n'importe quelle autre course, j'aurais arrêté, et il y a eu tant de moments où j'ai pensé que je ne pouvais plus faire un pas. Les descentes étaient un enfer", a déclaré Harvey.

"Mais malgré la perte de la plupart de mes objectifs de course, il y avait encore une petite partie de mon rêve olympique à laquelle je pouvais me raccrocher - et c'était de terminer le marathon olympique. Je ne pouvais pas abandonner.

"I kept telling myself to smile, soak up the energy of the incredible crowds and just put one foot in front of the other. It was heartbreaking."

Harvey n'a commencé à prendre le running au sérieux que pendant le confinement COVID-19, après avoir été licenciée de son travail en tant qu'avocat d'entreprise dans l'industrie musicale. Elle a été repérée en train de courir dans le parc de Battersea à Londres en 2020 par l'entraîneur Phil Kissi et a rapidement connu des améliorations rapides.

Elle avait été sélectionnée pour représenter l'équipe GB aux Jeux de Paris après avoir terminé le marathon de Chicago 2023 en 2:23:21, à seulement 26 secondes du temps record olympique de Hassan à Paris.

Malgré un temps affecté par une blessure à Paris, faire partie des Jeux olympiques est ce que Harvey dit qu'elle gardera en mémoire de la capitale française.

"Mais faire partie des Jeux olympiques est quelque chose que je n'oublierai jamais et pouvoir partager la course avec tant de mes amis et ma famille incroyables a été le monde pour moi", a-t-elle écrit.

"I can't thank my team enough for getting me to this point - becoming an Olympian. It's been a wild ride and I'm grateful for it all. This is just another chapter in the story."

Bien que Harvey ait fait des progrès significatifs dans sa course, la fracture par stress à son fémur pendant le marathon olympique a mis un frein temporaire à sa progression sportive. Restaurer sa santé et retourner sur la piste, où elle aime vraiment son sport, reste sa priorité absolue.

