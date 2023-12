La Cour suprême pourrait décider de l'élection de 2024. Voici comment

La Cour a été au centre de plusieurs controverses électorales au cours de ce siècle, qu'il s'agisse de décider elle-même du vainqueur en 2000 dans une décision controversée qui a donné la présidence à George W. Bush, ou de faire en sorte qu'un siège vacant soit une attraction majeure pour Trump en 2016 et de rejeter les tentatives de dernière minute du GOP pour aider Trump à s'accrocher au pouvoir en 2020.

Mais les juges vont maintenant devoir déterminer - rapidement - si l'ancien président peut même figurer sur le bulletin de vote et s'il est à l'abri des poursuites de l'avocat spécial Jack Smith, deux controverses qui découlent de ses efforts pour renverser l'élection de 2020 avant l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021.

"Il s'agit d'affaires que la Cour suprême a généralement la possibilité d'esquiver, mais qui se présentent comme des controverses nationales devant la Cour, plutôt que la Cour ne cherche à s'emparer de questions controversées", a déclaré à CNN Justin Levitt, spécialiste du droit électoral à la faculté de droit de Loyola.

"Il y a très peu d'endroits où s'abriter", a-t-il ajouté.

Cela s'ajoute à un mandat déjà très chargé, au cours duquel la Cour se prononcera sur la question de savoir si un médicament sûr et populaire pour l'avortement sera facilement disponible dans les États où l'avortement est légal, sur la portée du deuxième amendement et sur l'avenir des réglementations en matière d'environnement. Toutes ces questions politiques auront également un impact sur les urnes.

Tout cela se produit à un moment où l'opinion publique sur la Cour suprême reste à un niveau historiquement bas et où les questions d'éthique continuent de peser sur les juges. La tentative du président de la Cour suprême, John Roberts, d'écarter les critiques en matière d'éthique le mois dernier a été rapidement tournée en dérision et qualifiée d'inefficace.

Au Colorado, la majorité 4-3 de la Cour suprême de l'État a statué mardi que M. Trump était constitutionnellement inéligible pour se présenter en 2024, car l'interdiction des insurgés d'exercer une fonction publique, prévue par le 14e amendement, s'applique à son comportement du 6 janvier.

"Le président Trump a incité et encouragé le recours à la violence et à des actions anarchiques pour perturber le transfert pacifique du pouvoir", ont écrit les juges dans l'avis majoritaire de 134 pages.

Anticipant l'appel de M. Trump, les juges du Colorado ont suspendu leur décision jusqu'au 4 janvier. Une fois que M. Trump aura inévitablement demandé aux juges de réexaminer la décision, la pause du tribunal du Colorado sera prolongée jusqu'à ce que la plus haute juridiction du pays annonce si elle se saisit de l'affaire et, si elle le fait, jusqu'à ce qu'elle rende sa décision finale. Cela signifie que la Cour suprême des États-Unis pourrait déterminer ce qui se passera pour les élections générales, et non pour les élections primaires.

"Nous sommes convaincus que la Cour suprême des États-Unis se prononcera rapidement en notre faveur et mettra enfin un terme à ces poursuites judiciaires anti-américaines", a déclaré Steven Cheung, porte-parole de la campagne de M. Trump, dans un communiqué.

Lorsque M. Trump fera appel, les juges devront se pencher sur la question de la clause dite "insurrectionnelle" du 14e amendement.

"Ce qui est remarquable dans cette décision, c'est qu'ils ont abordé toutes les questions qui ont été soulevées à son encontre, sachant qu'elles allaient être soumises à la Cour suprême des États-Unis", a déclaré Nick Akerman, un ancien procureur du Watergate, dans l'émission "News Central" de CNN, à propos de la décision rendue dans le Colorado.

"Ils vont également prendre cette question très au sérieux parce qu'elle n'a pas seulement un impact sur le Colorado. Ils vont également prendre cette question très au sérieux parce qu'elle n'a pas seulement un impact sur le Colorado, mais sur les 50 États américains", a-t-il ajouté. "Il faudra donc que la Cour suprême se prononce sur cette question.

M. Trump bénéficie-t-il d'une immunité contre les procureurs du 6 janvier ?

La stratégie de M. Trump avant le procès dans l'affaire de subversion des élections fédérales a jusqu'à présent largement consisté à tenter d'obtenir des tribunaux qu'ils rejettent les accusations sur la base de nouvelles affirmations selon lesquelles l'immunité présidentielle le protège des poursuites pénales pour les crimes qu'il aurait commis à propos des résultats de l'élection de 2020.

Le juge de première instance chargé de l'affaire pénale a rejeté ces arguments au début du mois, ce qui a incité l'équipe de M. Trump à demander rapidement à la cour d'appel fédérale de Washington de réexaminer cette décision.

Cherchant à contrecarrer la tentative de M. Trump d'organiser une longue bataille juridique sur la question de l'immunité, qui pourrait remettre en cause la date du procès du 4 mars, M. Smith a donné un tour inattendu à la saga la semaine dernière en demandant à la Haute Cour d'intervenir maintenant pour résoudre la question de l'immunité et pour décider s'il est protégé par la double incrimination.

"Il est d'une importance publique impérative que les demandes d'immunité du défendeur soient résolues par cette Cour et que le procès du défendeur se déroule aussi rapidement que possible si sa demande d'immunité est rejetée", a déclaré M. Smith aux juges, ajoutant que "seule cette Cour peut les résoudre définitivement".

Même si la Cour suprême refuse d'examiner la question de l'immunité dans l'immédiat, elle en sera saisie au début de l'année prochaine. La Cour d'appel de Washington a déclaré qu'elle accélérerait l'examen de l'appel de M. Trump, et la Cour a programmé les plaidoiries dans cette affaire pour le 9 janvier.

Dans une autre affaire qui pourrait intéresser l'équipe de M. Smith, une cour d'appel fédérale d'Atlanta a critiqué en début de semaine le type de propagande électorale à laquelle M. Trump et ses alliés se sont livrés après l'élection de 2020.

La 11e cour d'appel fédérale a rejeté lundi la tentative de l'ancien secrétaire général de la Maison-Blanche, Mark Meadows, qui est également accusé dans l'affaire de Géorgie, de renvoyer son affaire pénale devant un tribunal fédéral. M. Meadows avait fait valoir que les actes à l'origine de son inculpation avaient été commis dans le cadre de son rôle officiel au sein du gouvernement.

"M. Meadows ne peut pas non plus invoquer une quelconque autorité pour influencer les fonctionnaires de l'État avec des allégations de fraude électorale", a déclaré le panel de trois juges dans un avis rédigé par un juriste conservateur connu et respecté. "Les fonctions officielles de M. Meadows n'incluaient pas non plus l'ingérence dans les procédures électorales de l'État.

Ces conclusions pourraient aider l'équipe de M. Smith à faire valoir devant les tribunaux de Washington que la conduite de M. Trump après les élections ne faisait pas partie de ses fonctions officielles en tant que président et qu'elle ne devrait donc pas le mettre à l'abri de poursuites judiciaires.

"Il ne fait aucun doute que le président jouit de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles", a déclaré M. Levitt. "Et je pense qu'il ne fait aucun doute non plus que les actes pour lesquels Donald Trump fait actuellement l'objet d'une inculpation pénale n'ont pas été accomplis dans le cadre de ses fonctions officielles.

Les juges examineront la loi sur l'obstruction - une autre question clé du 6 janvier

La semaine dernière, la Cour suprême a accepté d'examiner si une partie de la loi fédérale sur l'obstruction peut être utilisée pour poursuivre certaines des personnes impliquées dans l'attaque du Capitole.

La décision des juges dans cette affaire pourrait avoir un impact significatif sur la poursuite de M. Smith contre M. Trump en dénouant potentiellement une partie de son dossier contre l'ancien président.

L'affaire ne concerne qu'un seul homme inculpé pour son rôle dans l'attentat, mais la décision des juges pourrait avoir un impact considérable sur les centaines d'autres affaires pénales engagées par le ministère de la justice contre d'autres personnes impliquées dans l'attentat. Parmi ces personnes se trouve M. Trump, dont les chefs d'accusation dans l'affaire des élections fédérales comprennent l'obstruction et trois autres chefs d'accusation.

Quelques heures à peine après que le tribunal a pris l'affaire en main la semaine dernière, la décision a commencé à avoir un effet d'entraînement sur les affaires pénales en cours concernant le 6 janvier.

Au moins 10 accusés du 6 janvier ont demandé des modifications de leur dossier au fur et à mesure de l'examen de l'affaire par la Haute Cour, notamment Ethan Seitz, qui a demandé à son juge de première instance d'annuler son audience de détermination de la peine prévue en janvier en raison de l'affaire de la Cour suprême qui est actuellement pendante. Ses avocats ont demandé qu'il ne soit pas encore condamné "dans l'intérêt de l'économie judiciaire".

Deux douzaines de personnes ont été condamnées pour ce seul chef d'accusation d'obstruction, selon le bureau du procureur des États-Unis à Washington.

Différend sur l'ordre de bâillonnement

M. Trump pourrait également demander à la Haute Cour de se pencher sur sa contestation d'une ordonnance de silence limitée émise à son encontre dans le cadre de l'affaire de subversion électorale fédérale.

Au début du mois, la cour d'appel du district de Washington a confirmé pour l'essentiel l'ordonnance de bâillonnement émise à l'encontre de M. Trump par la juge de district Tanya Chutkan, qui supervise l'affaire. Toutefois, la cour d'appel a déclaré que les restrictions ne s'appliquaient pas aux commentaires faits au sujet de M. Smith et a réduit l'interdiction faite à M. Trump de parler des témoins dans l'affaire, ce qui constitue un changement par rapport à l'ordonnance initiale de bâillon.

Le camp de M. Trump a depuis longtemps déclaré qu'il demanderait à la Cour suprême d'intervenir dans l'affaire si les juridictions inférieures maintenaient une quelconque partie de l'ordonnance. Les avocats de l'ancien président ont fait valoir qu'il s'agissait d'une restriction inconstitutionnelle de la liberté d'expression politique d'un candidat à la présidence.

"Le tribunal de district n'a pas le pouvoir de museler le discours politique fondamental du principal candidat à la présidence au plus fort de sa campagne de réélection", ont-ils déclaré à la cour d'appel le mois dernier. "Le président Trump a le droit de proclamer, et le public américain a le droit d'entendre, ses messages politiques essentiels".

Lundi, les avocats de l'ancien président ont intensifié leur lutte contre les restrictions en demandant à l'ensemble de la cour d'appel de reconsidérer sa récente décision.

Si la cour d'appel rejette cette demande, la prochaine étape pour M. Trump sera la haute cour, où un affrontement très médiatisé sur son discours pourrait facilement déborder sur la campagne électorale.

"Ce n'est une situation idéale pour personne, mais je pense qu'il ne fait aucun doute qu'en cas de décision judiciaire défavorable, M. Trump en fera un sujet de campagne", a déclaré Derek Muller, professeur de droit électoral à la faculté de droit de Notre Dame.

Les questions politiques inscrites au rôle peuvent également faire bouger les choses

Outre les controverses concernant directement M. Trump que les juges pourraient accepter d'examiner, le rôle de la Cour est déjà chargé de plusieurs controverses qui pèseront sur l'esprit des électeurs lorsqu'ils se rendront aux urnes l'année prochaine.

Les juges ont annoncé la semaine dernière qu'ils entendraient une affaire majeure concernant l'accès à la mifépristone, un médicament largement utilisé pour l'avortement.

Leur décision de réexaminer les décisions des tribunaux inférieurs limitant l'accès à ce médicament représente leur plus grande incursion dans le domaine des droits génésiques depuis qu'ils ont renversé l'arrêt Roe v. Wade l'année dernière - un arrêt qui a revigoré les démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 et qui constituera un autre cri de ralliement pour le parti à l'approche des élections générales.

La Cour se prononce également sur une affaire majeure concernant le deuxième amendement, ce qui pourrait lui permettre de fournir aux juridictions inférieures des orientations indispensables sur la manière d'examiner les lois sur les armes à feu en vertu d'une nouvelle norme que la majorité conservatrice a adoptée en 2022 et qui a conduit certains juges fédéraux à invalider une multitude de lois sur les armes à feu.

Le mois prochain, les juges entendront deux affaires qui leur demanderont de renverser des précédents vieux de plusieurs décennies afin de réduire le pouvoir des agences fédérales, ce qui pourrait limiter la capacité du gouvernement fédéral à édicter des réglementations en matière d'environnement, d'immigration et de soins de santé.

Source: edition.cnn.com