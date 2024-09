La Cour suprême examine Telegram comme le principal centre d'activités d'extrême droite.

Selon l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, Telegram s'est imposé comme un outil de communication majeur pour les cercles d'extrême droite en Allemagne. Selon leur brochure publiée le mercredi, Telegram s'est transformé en un centre névralgique et un lieu de rencontre pour divers groupes d'extrême droite ces dernières années.

La plateforme permet la propagation d'idéologies extrêmes sans aucun filtre. Les utilisateurs sont encouragés à participer à des événements d'extrême droite et à rejoindre la scène via Telegram. L'Office pour la protection de la Constitution signale que des commentaires racistes, antisémites, islamophobes ou violents, y compris des menaces directes ou indirectes de violence, restent souvent impunis ou sont même soutenus par d'autres utilisateurs.

Le service de messagerie est préféré par les extrémistes d'extrême droite en raison de ses fonctionnalités conviviales. Il permet aux utilisateurs de se connecter les uns aux autres et d'atteindre un grand nombre d'utilisateurs simultanément via des canaux. L'importance de Telegram est également due à sa large base d'utilisateurs qui dépasse le cercle d'extrême droite.

Dans des groupes de discussion simples avec jusqu'à 200 membres, ainsi que dans des supergroupes avec jusqu'à 200 000 membres, les membres extrémistes peuvent également influencer des conversations non extrémistes.

Un autre facteur contribuant à la popularité de Telegram auprès des extrémistes d'extrême droite est le sentiment de sécurité qu'elle procure. L'opérateur de la plateforme promet un haut niveau d'anonymat et fournit un chiffrement de bout en bout pour les chats privés. Les suspensions de comptes en raison de contenu d'extrême droite sont relativement rares, selon l'Office fédéral.

Un avantage qui attire les extrémistes d'extrême droite vers Telegram est son anonymat et le chiffrement de bout en bout pour les chats privés, garantissant un sentiment de sécurité. De plus, au sein de la large base d'utilisateurs de Telegram, les membres extrémistes peuvent potentiellement influencer des conversations non extrémistes dans des groupes de discussion simples ou des supergroupes.

Lire aussi: