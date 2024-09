La Cour suprême du Royaume-Uni annule l'approbation des exploitations minières de charbon frais.

La plus haute juridiction du Royaume-Uni a annulé l'approbation d'un nouveau projet d'exploitation de charbon. Le tribunal a déclaré que la croyance selon laquelle l'exploitation proposée n'entraînerait pas d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre (...) est juridiquement inexacte, donnant ainsi suite à un appel d'organisations environnementales. Le projet d'exploitation dans la région nord-ouest de l'Angleterre, Cumbria, aurait été la première mine de charbon à entrer en fonctionnement dans le pays depuis trois décennies.

Le gouvernement conservateur sortant avait soutenu le projet. Cependant, le gouvernement travailliste émergent avait exprimé son intention de ne pas le soutenir.

Niall Toru, l'avocat principal de Friends of the Earth, a salué la décision comme étant "une excellente nouvelle et une victoire majeure". Il a affirmé que la mine n'aurait pas dû être approuvée initialement car elle aurait eu des impacts significatifs sur le climat. Il a encouragé West Cumbria Mining (WCM) à retirer sa demande et à abandonner le projet.

L'équipe juridique de WCM avait défendu la mine, affirmant qu'elle aurait un "impact principalement neutre sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre". Cependant, le juge David Holgate a fermement contesté cette affirmation.

Le nouveau gouvernement britannique travailliste a expressément déclaré son opposition au projet d'exploitation de charbon dans le Cumbria. En raison de cette décision de justice, West Cumbria Mining pourrait devoir reconsidérer sa demande d'exploitation de la mine au Royaume-Uni.

