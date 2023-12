La Cour suprême doit prendre en charge le désordre politique et juridique des États-Unis, mais elle n'est pas pressée.

Depuis des mois, les juges sont sur la défensive en raison de la controverse suscitée par des décisions qui font jurisprudence et par leur comportement en dehors de la salle d'audience.

La Cour sera inévitablement amenée à influencer l'évolution de l'élection présidentielle de 2024 et, plus largement, à déterminer le cours de la démocratie américaine. Pour la réputation institutionnelle des juges, la question est de savoir s'ils peuvent, aux yeux du public, faire honneur à leur admonestation régulière selon laquelle la Cour est au-dessus de la politique.

Vendredi, la Cour a clairement indiqué qu'elle n'était pas prête à prendre les choses en main. Elle a rejeté la demande de l'avocat spécial Jack Smith de décider si l'ancien président Trump devait être protégé pour les crimes qu'il aurait commis pendant qu'il était au pouvoir. C'est une question qui leur reviendra en fin de compte.

Les questions imminentes sont de savoir si M. Trump est à l'abri de poursuites fédérales pour ses actions à la suite de l'élection de 2020 et si un État peut le disqualifier pour les élections de 2024 en raison de son rôle dans l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

L'enjeu de la journée de vendredi était de savoir si la Haute Cour entendrait rapidement la question de l'immunité ou si elle attendrait qu'une instance d'appel intermédiaire l'aborde, ce qui ajouterait probablement des mois à cette phase préliminaire du litige. M. Trump est accusé d'avoir tenté de "priver de leur droit de vote des millions d'électeurs" en renversant les résultats dans des États clés qu'il a perdus, notamment le 6 janvier.

L'ordonnance des juges, qui ne comporte qu'une seule phrase et qui n'a fait l'objet d'aucun vote enregistré ni d'aucune dissidence, renvoie la question à la cour d'appel du circuit du district de Columbia, qui entendra les arguments oraux le 9 janvier.

À l'approche de l'élection présidentielle, l'appel à la transparence judiciaire se fait de plus en plus pressant. Indépendamment de la décision finale des juges, il existe une demande apparente pour un raisonnement juridique clair, fondé et inspirant confiance.

Depuis mai 2022, date à laquelle un projet de décision annulant les droits constitutionnels à l'avortement a été divulgué, les juges ont fait l'objet d'un examen minutieux et de nombreuses critiques. Le fait qu'ils aient finalement annulé l'arrêt historique Roe v. Wade, qui avait rendu l'avortement légal dans tout le pays, continue d'avoir une incidence sur le droit et les résultats politiques et d'influencer la culture et les décisions familiales les plus personnelles.

La supermajorité des 6-3 juges conservateurs-libéraux a poursuivi son évolution vers la droite, éliminant la discrimination raciale dans les universités et réduisant le pouvoir réglementaire fédéral dans tous les domaines.

Parallèlement, les doutes sur l'éthique personnelle des juges se sont multipliés au cours de l'année écoulée, notamment dans le cas du juge Clarence Thomas, qui a fait l'objet d'enquêtes de ProPublica sur ses voyages de luxe et d'autres avantages financiers obtenus de riches conservateurs.

Gallup a indiqué en septembre que l'approbation de la Cour par le public restait à un niveau historiquement bas. Par ailleurs, Gallup a constaté que moins de la moitié des Américains déclarent avoir "beaucoup" ou même "assez" confiance en la Cour.

Dans quelle mesure les juges s'inquiètent-ils de l'opinion publique ?

Il est difficile de savoir à quel point la réputation institutionnelle des juges leur pèse. Au début de son mandat, le président de la Cour suprême, John Roberts, a souligné que la Cour n'était pas comme la Maison Blanche ou le Congrès.

"Je pense que la chose la plus importante à comprendre pour le public est que nous ne sommes pas une branche politique du gouvernement", a déclaré M. Roberts lors d'une interview accordée à C-SPAN en 2009. "Ils ne nous élisent pas. S'ils n'aiment pas ce que nous faisons, c'est plus ou moins tant pis - à moins d'une condamnation et d'une destitution, ce qui n'est jamais arrivé à la Cour".

Près de 15 ans plus tard, M. Roberts semble plus attentif aux impressions du public. Il a modéré la Cour en plaçant son propre vote au centre du banc, et il a orienté la majorité vers son tout premier code d'éthique écrit.

Les juges ont toutefois révélé ce code avec une certaine réticence, affirmant qu'il était nécessaire pour corriger tout "malentendu" public concernant leurs normes.

"L'absence de code a conduit ces dernières années à un malentendu selon lequel les juges de cette Cour, contrairement à tous les autres juristes de ce pays, se considèrent comme n'étant soumis à aucune règle d'éthique", ont-ils déclaré lorsqu'ils ont publié les normes éthiques.

Certains juges, notamment la libérale Elena Kagan, ont approuvé les règles éthiques et l'importance du contrôle public. La juge conservatrice Amy Coney Barrett s'est exprimée en ce sens, tout en évoquant la notion de "fausses impressions" du public.

"Le contrôle public est le bienvenu", a déclaré Mme Barrett à un auditoire du Wisconsin en août, selon Politico. "Le renforcement et l'amélioration de l'éducation civique sont les bienvenus.

Se référant à la couverture médiatique, elle a ajouté : "Dans la mesure où cela incite les gens à s'intéresser au travail de la Cour, à lui prêter attention et à savoir ce qu'elle fait et ce que la Constitution dit, c'est une évolution positive. Dans la mesure où cela leur donne de fausses impressions, c'est une évolution négative".

De Nixon à Trump

Les avocats de l'affaire US v. Trump, jugée vendredi, ont fait appel aux intérêts institutionnels des juges à partir de leurs points de vue divergents.

L'avocat spécial a souligné le rôle singulier de la Cour dans la sauvegarde de la Constitution lorsqu'elle est menacée par des actes répréhensibles potentiels de la part du président. L'équipe de M. Smith a souligné l'intervention précoce des juges dans l'affaire US v. Nixon, en 1974, lorsque la Cour a accéléré la procédure pour s'assurer que les preuves retenues par le président de l'époque, Richard Nixon, soient disponibles pour un procès pénal.

Nixon cherchait à invoquer le privilège de l'exécutif pour garder secrets les enregistrements du bureau ovale qui devaient servir au procès des conspirateurs du Watergate. Les juges ont résolu l'affaire en quelques semaines et ont forcé Nixon à remettre des enregistrements de conversations liées à l'effraction du siège du Comité national démocrate dans le bâtiment du Watergate. (Nixon a démissionné deux semaines après la décision de la Cour).

Dans la même situation, il y a 50 ans, il n'a fallu qu'une semaine aux juges pour décider d'accéder à la demande d'intervention rapide d'un procureur spécial, sans qu'une cour d'appel ne se prononce. La Cour suprême a accéléré le calendrier des audiences, a tenu des plaidoiries le 8 juillet et a résolu l'affaire le 24 juillet. La procédure a duré deux mois, du début à la fin.

Estimant que l'affaire US v. Trump est tout aussi importante, sinon plus, M. Smith a écrit : "Cette affaire implique - pour la première fois dans l'histoire de notre pays - des poursuites pénales à l'encontre d'un ancien président sur la base des actes qu'il a commis pendant qu'il était en fonction. Et pas n'importe quels actes : des actes présumés visant à se perpétuer au pouvoir en faisant échouer le processus prescrit par la Constitution pour certifier le vainqueur légitime d'une élection".

Les avocats de M. Trump, quant à eux, soutiennent que M. Smith souhaite une action rapide en raison du cycle électoral de 2024 et affirment que le conseiller spécial obligerait les juges à s'engager dans une politique partisane.

"La demande de l'avocat spécial menace de ternir les procédures de cette Cour par (...) l'esprit partisan", ont écrit les avocats de M. Trump, citant un récent éditorial du Wall Street Journal qui affirmait que M. Smith "entraînait la Cour suprême dans le maquis de la politique".

"L'avocat spécial exhorte la Cour à abandonner les principes vénérables de prudence, à sauter le processus ordinaire d'examen en appel et à se précipiter pour trancher l'une des questions juridiques les plus nouvelles, les plus complexes et les plus importantes de l'histoire américaine. Ce faisant, l'avocat spécial cherche à entraîner cette Cour dans une course partisane au jugement sur certaines des questions les plus historiques et les plus sensibles que la Cour puisse jamais trancher. La Cour devrait décliner cette invitation".

C'est ce qu'elle a fait vendredi. La question est de savoir ce que la Cour fera ensuite, lorsque la demande d'immunité de M. Trump reviendra sur le tapis.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com