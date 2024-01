La Cour suprême d'Israël porte un coup dur à M. Netanyahou, mais il devra peut-être l'avaler

Cette décision est sans précédent : jamais auparavant la Cour n'avait annulé l'une des lois fondamentales d'Israël, qui font office de constitution informelle, ou un amendement à l'une d'entre elles. Elle l'a fait en raison de l'atteinte "grave" et "sans précédent" que la loi portait à la caractéristique essentielle d'Israël en tant qu'État démocratique. Ainsi, la Cour aura à nouveau le pouvoir d'agir contre les décisions du gouvernement, comme elle l'a fait lorsqu'elle a empêché un fraudeur fiscal condamné de siéger au conseil des ministres.

En temps normal, cette décision aurait pu précipiter une crise constitutionnelle, voire pire. "Si nous n'avions pas eu la guerre (du Hamas), nous aurions eu une guerre interne et nous l'avons évitée", explique Reuven Hazan, professeur de sciences politiques à l'université hébraïque de Jérusalem, à CNN.

Interrogé par Wolf Blitzer sur CNN en juillet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a refusé d'être interrogé sur la question de savoir s'il se conformerait à une décision de la Cour suprême qui lui serait défavorable. Maintenant que c'est le cas, le Premier ministre, d'ordinaire pugiliste, a gardé son calme.

"Je ne pense pas qu'il ait la capacité de répondre", déclare Amit Segal, analyste politique en chef de la chaîne israélienne Channel 12. "Avant la guerre, ses alliés (les ministres d'extrême droite Itamar) Ben Gvir et (Bezalel) Smotrich lui auraient demandé de le faire et l'auraient poussé à le faire. Maintenant, ils ne peuvent plus le faire parce que c'est la guerre et après la guerre, je pense que ce sera le dernier de ses problèmes".

Le paquet de réformes judiciaires était la politique phare de M. Netanyahou lors de son dernier mandat en tant que premier ministre. L'annulation par la Cour suprême de la seule loi qu'il a réussi à faire passer est un coup dur pour lui personnellement et pour les politiques de son gouvernement de droite qui sèment la discorde.

Mais comme le dit Segal, il a des problèmes plus importants en ce moment. Après le 7 octobre, la réputation de "M. Sécurité" de M. Netanyahou a été mise à mal. En plus de superviser la lutte contre le Hamas à Gaza, il se bat pour sa propre vie politique : un récent sondage réalisé par Israel Channel 13 suggère que si des élections devaient avoir lieu demain, il ne serait plus en poste.

Il revenait donc à Yariv Levin, ministre de la justice de M. Netanyahou et architecte des projets de réforme judiciaire, de dire quelque chose. Mais tout ce qu'il a fait, c'est d'attaquer le timing de la décision (qui n'était pas dans les cordes de la Cour suprême en raison du départ à la retraite imminent de deux juges), en disant que c'était le contraire de l'unité que le pays exigeait maintenant.

"Au lieu d'en faire une crise, dit Hazan, le gouvernement va avaler cette décision et continuer à essayer de poursuivre la guerre et ne pas retourner à la polarisation du pays.

Les opposants au projet de loi ont également pris la décision à bras-le-corps. Benny Gantz, le chef du bloc politique de l'Unité nationale qui siège actuellement au cabinet de guerre, a déclaré que le verdict devait être respecté et qu'Israël devait éviter de rouvrir les blessures de l'année dernière. "Nous sommes des frères", a-t-il déclaré. "Nous avons tous un destin commun.

