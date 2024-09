La Cour suprême de Caroline du Nord a décidé d'éliminer le nom de RFK Jr. des bulletins de vote de l'État.

En un vote de 4-3, avec deux Démocrates et un Républicain en désaccord, la cour menée par les Républicains a déclaré que l'assurance de l'exactitude électorale est plus cruciale que les fardeaux financiers et les retards liés à l'impression des bulletins de vote de l'État.

Les bulletins de vote par correspondance en Caroline du Nord étaient prévus pour être distribués le vendredi, mais ont été bloqués en raison du litige juridique entourant le retrait de Kennedy suite à l'abandon de sa campagne présidentielle indépendante. Le conseil électoral de l'État a révélé que cela pourrait entraîner un retard d'environ deux semaines pour le début du vote par correspondance pendant que de nouveaux bulletins sont produits.

"We understand that the expedited process of creating new ballots will necessitate a substantial investment of time and resources from our election officials and significant financial outlay from the State," the majority opined. "However, this expense is a necessary sacrifice to preserve voters' fundamental right to cast their votes in accordance with their convictions and have their votes counted, as per the North Carolina Constitution."

Dans un message aux conseils électoraux du comté lundi soir, la directrice exécutive du conseil d'État, Karen Brinson Bell, a déclaré que le processus de conception de bulletins dépourvus du nom de Kennedy continuerait, et que les bulletins existants portant son nom devraient être soigneusement séparés et stockés pour éviter une utilisation accidentelle dans cette élection.

Brinson Bell a exhorté les comtés à ne pas distribuer les bulletins tant qu'une date précise n'aurait pas été établie. "We will continue to collaborate with counties and ballot vendors to ascertain a potential commencement date for distributing absentee ballots statewide," Brinson Bell a écrit.

Conformément à la loi fédérale, les bulletins pour les électeurs à l'étranger et militaires doivent être envoyés avant le 21 septembre, mais Brinson Bell a mentionné que le conseil d'État avait entamé des discussions avec le département de la Défense des États-Unis pour demander une prorogation de cette échéance.

Kennedy a quitté la course présidentielle le mois dernier et a endorsed l'ancien président Donald Trump. Cependant, le conseil électoral contrôlé par les Démocrates a voté selon les lignes partisanes pour refuser la demande de Kennedy de retirer son nom du bulletin, arguant que cela serait impraticable et entraînerait un report du début du vote.

Kennedy a contesté la décision, et un juge de la cour inférieure a soutenu le conseil électoral jeudi, accordant à Kennedy 24 heures pour faire appel. Cependant, vendredi matin, une cour d'appel a renversé cette décision, ordonnant aux officiels de supprimer le nom de Kennedy du bulletin, ce qui a incité le conseil électoral à demander l'intervention de la cour suprême de l'État.

Dans son arrêt, la cour a critiqué le conseil électoral, affirmant : "any damage incurred by the board due to the order to reprint the ballots is self-inflicted."

La cour a réprimandé le conseil pour avoir continué à fabriquer des bulletins même après que Kennedy eut annoncé la suspension de sa candidature le 23 août.

Brinson Bell a clarifié les remarques de la cour dans sa note aux comtés, écrivant : "by the time Kennedy's campaign managed to communicate with the State Board regarding the withdrawal process on the evening of August 26, more than half of the counties had already initiated the process of printing ballots, which would have been impossible to rectify and meet the 60-day deadline for ballots to become accessible."

Les comtés seront responsables des coûts liés à la réimpression des bulletins, que Brinson Bell a reconnu dans sa note. "We acknowledge the predicament this poses for you and your respective counties, and we deeply regret this difficulty."

La décision du conseil électoral de refuser la demande de Kennedy de retirer son nom des bulletins a entraîné un litige juridique, exacerbant les tensions politiques en Caroline du Nord. Malgré les fardeaux financiers et les retards liés à la réimpression des bulletins de vote de l'État, la cour a souligné que l'assurance de l'exactitude électorale est d'une importance capitale en politique.

Lire aussi: