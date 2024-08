La Cour supérieure interdit certaines conditions de vérification de la résidence associées aux élections de l'Arizona en novembre.

Le tribunal a maintenu une restriction en vigueur pour une partie de la législation qui oblige les électeurs à vérifier leur nationalité américaine pour voter lors de l'élection présidentielle de cette année, mais a autorisé l'État à mettre en œuvre d'autres critères de vérification de la citoyenneté, ce qui rendra plus difficile l'inscription des électeurs aux élections étatiques et locales. La preuve de la citoyenneté sera applicable pour les nouveaux électeurs utilisant un formulaire d'inscription sur les listes électorales de l'État.

La décision a été rendue dans un ordre bref sans fournir de motifs, une pratique courante pour les appels urgents.

Trois juges aux tendances conservatrices – Thomas, Alito et Gorsuch – ont plaidé en faveur de la mise en œuvre d'une gamme plus large des exigences de preuve de citoyenneté de l'État. En revanche, quatre autres juges – la libérale Sotomayor, Kagan, Jackson et Barrett qui penche vers la conservation – ont soutenu le maintien de toutes les sections contestées de la loi sous contrainte.

