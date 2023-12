La Cour relance l'affaire contestant la politique de l'État autorisant les filles transgenres à participer à des compétitions sportives dans les lycées pour filles

La deuxième cour d'appel du circuit des États-Unis a décidé vendredi que l'affaire devait être renvoyée devant le tribunal de district pour examen. Dans son arrêt de 48 pages, la cour a déclaré que les plaignants avaient le droit légal - connu sous le nom de qualité pour agir - nécessaire pour intenter l'action et qu'ils avaient présenté des preuves suffisantes pour demander des dommages-intérêts.

Le procès a été intenté en 2020 au nom de Selina Soule, Chelsea Mitchell, Alanna Smith et Ashley Nicoletti, qui étaient alors des athlètes de lycée. Elles ont affirmé dans leur action en justice que la politique de la Connecticut Interscholastic Athletic Conference (CIAC) constituait une violation du titre IX, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe.

Dans leur plainte, les coureurs affirment que le fait d'autoriser les filles transgenres à participer à l'athlétisme féminin constitue une violation du titre IX, car cela désavantage les "étudiants nés de sexe féminin", qui ont moins d'occasions de gagner et de recevoir une reconnaissance publique que les étudiantes transgenres.

Dans sa décision de vendredi, le tribunal a indiqué que les juges ne se prononçaient pas sur le bien-fondé des plaintes des plaignants au titre IX ou sur leur droit à obtenir la réparation qu'ils demandent. Toutefois, la décision indique que le tribunal de district devrait se prononcer sur la validité de la plainte des plaignants en vertu du titre IX.

Un juge du tribunal fédéral de district avait rejeté l'affaire en avril 2021, déclarant que la demande des jeunes filles de bloquer la politique était sans objet parce que les deux athlètes transgenres mentionnés dans la plainte avaient obtenu leur diplôme en 2020 et qu'il n'y avait "aucune indication" que les plaignantes se mesureraient à nouveau à des athlètes transgenres dans l'État.

L'année dernière, un groupe de trois juges de la Cour d'appel du deuxième circuit a confirmé la décision de la juridiction inférieure et a déclaré que l'affirmation des plaignants selon laquelle la politique de la CIAC les désavantageait sur le plan de la concurrence n'était pas fondée.

Roger Brooks, avocat principal de l'Alliance Defending Freedom, l'organisation conservatrice à but non lucratif qui représente les plaignants, s'est félicité de la décision de la cour d'appel et a déclaré que ses clients méritaient d'avoir accès à une concurrence loyale.

M. Brooks a déclaré à CNN que la politique de la CIAC "dégradait" les exploits de ses clients et "marquait leur dossier sportif".

"La deuxième instance en banc a eu raison de permettre à ces femmes courageuses de faire valoir leurs droits en vertu du titre IX et de remettre les pendules à l'heure", a déclaré M. Brooks.

L'American Civil Liberties Union et l'ACLU Foundation of Connecticut ont qualifié la décision d'"étroite et technique". Ces organisations ont défendu la politique du Connecticut devant les tribunaux et représentent deux athlètes transgenres qui se sont joints à l'action en justice.

"La décision restreinte d'aujourd'hui jette des bases solides pour que les tribunaux de district rejettent ces demandes sans fondement sur le fond. Nous nous réjouissons de poursuivre notre combat pour l'égalité et l'équité pour toutes les filles, qu'elles soient cisgenres ou transgenres", ont déclaré les associations dans un communiqué commun.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com