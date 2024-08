La Cour fédérale examine les aspects financiers de la préservation du sperme pour la défense de l'égalité des sexes

Le tribunal social allemand de Cassel traite mercredi (10h45) la question de savoir si les assureurs santé doivent financer la conservation de sperme avant une transition de genre. Un demandeur de 25 ans, qui prévoit de passer de l'homme à la femme et souhaite maintenir la possibilité d'avoir des enfants biologiques, a déposé une demande à cet effet (Affaire No B 1 KR 28/23 R).

Son assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de conservation et de stockage à long terme de son sperme, invoquant les réglementations pertinentes du Code de la sécurité sociale et les directives du Comité fédéral commun. Le demandeur a donc décidé de prendre en charge lui-même ces frais et réclame maintenant le remboursement d'un montant initial de 694 euros.

L'examen de cette affaire par le tribunal social allemand met en évidence la nécessité d'égalité de genre, le demandeur réclamant une prise en charge de la conservation de sperme avant la transition. Malgré le projet de transition et la volonté de maintenir la possibilité d'avoir des enfants biologiques, l'assurance maladie refuse de prendre en charge les frais, invoquant des restrictions réglementaires.

