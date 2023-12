La Cour européenne confirme l'inscription par l'UE du milliardaire Roman Abramovitch sur la liste des sanctions

Dans son arrêt, le Tribunal de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rejeté le recours introduit par M. Abramovich "confirmant ainsi les mesures restrictives prises à son encontre".

En mai 2022, M. Abramovitch a intenté une action contre l'UE afin d'annuler son inscription sur la liste des sanctions, selon les documents de la CJUE.

M. Abramovitch a affirmé que l'évaluation de l'Union européenne était entachée d'une "erreur manifeste" et que la décision de l'inscrire sur la liste constituait une "violation des droits fondamentaux" et une "ingérence injustifiée" dans ses droits fondamentaux consacrés par le droit de l'Union européenne.

Dans son arrêt de mercredi, la CJUE a expliqué que, compte tenu du rôle de M. Abramovitch en tant qu'actionnaire principal du géant sidérurgique et minier russe Evaraz, l'Union européenne "n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'inscrire puis de maintenir le nom de M. Abramovitch" sur la liste des sanctions.

Le secteur sidérurgique et minier russe "constitue une source substantielle de revenus pour le gouvernement russe", a précisé la CJUE.

La Cour, dont le siège est à Luxembourg, a conclu que l'inscription de M. Abramovitch sur la liste des sanctions "ne constituait pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à ses droits fondamentaux".

Des liens anciens et étroits avec Vladimir Poutine

M. Abramovitch avait également demandé une indemnisation d'un million d'euros (1,1 million de dollars) à verser à une fondation caritative pour atteinte à sa réputation.

Mercredi, la CJUE a déclaré que M. Abramovich n'avait pas démontré que son inscription sur la liste des sanctions était illégale et que "sa demande d'indemnisation est également rejetée".

CNN a contacté M. Abramovitch pour obtenir un commentaire.

En mars 2022, peu après le début du conflit, M. Abramovitch a été placé sur la liste des sanctions de l'UE en même temps que des responsables russes, dont le président Vladimir Poutine, des chefs d'entreprise de premier plan et des oligarques.

L'Union européenne a déclaré que M. Abramovitch "entretient depuis longtemps des liens étroits avec Vladimir Poutine", qu'il "a bénéficié d'un accès privilégié au président et qu'il a entretenu de très bonnes relations avec lui".

Selon l'UE, ces liens ont permis au magnat "de conserver sa fortune considérable".

"Il a donc bénéficié des décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine", a affirmé l'UE.

L'UE a également affirmé qu'en tant que "l'un des principaux hommes d'affaires russes", M. Abramovitch a fourni "une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie".

À ce jour, l'Union européenne indique que près de 1 800 personnes et entités ont été placées sur la liste des sanctions de l'UE et sont soumises à des restrictions de voyage et à des gels d'avoirs.

Toutes les victimes de la guerre en Ukraine

En mars 2022, Abramovitch a annoncé qu'il vendait Chelsea et qu'il avait "demandé à mon équipe de créer une fondation caritative où tous les produits nets de la vente seront versés", ajoutant que "la fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine".

En mai dernier, Chelsea a été vendu à un groupe de propriétaires dirigé par Todd Boehly, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 5 milliards de dollars, dont 3,08 milliards seraient versés à la cause caritative d'Abramovitch.

La semaine dernière, le ministre britannique de l'Europe, Leo Docherty, a déclaré devant une commission parlementaire que "le produit de la vente est gelé sur un compte bancaire britannique" et que le gouvernement "s'apprête à faire appel à des experts indépendants pour créer une fondation chargée de gérer l'argent".

"La principale différence entre le gouvernement et ceux qui ont participé à la création de la fondation est de savoir si les fonds sont utilisés en Ukraine ou pour les Ukrainiens hors d'Ukraine", a déclaré M. Docherty lors de l'audition.

M. Docherty a ajouté que le gouvernement britannique souhaitait "que cet argent soit déployé le plus rapidement possible au profit des Ukrainiens en Ukraine".

M. Abramovitch figure également sur la liste des sanctions imposées par le Royaume-Uni.

Source: edition.cnn.com