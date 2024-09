La Cour des comptes lance un avertissement concernant le régime de retraite.

Le Bureau fédéral de l'audit a exprimé ses préoccupations quant aux plans de retraite du gouvernement, affirmant que le paquet de retraite II entraînerait une augmentation considérable des dépenses de l'assurance retraite. D'ici 2045, les dépenses totales du fonds de retraite sont projetées à 507 milliards d'euros, entraînant une augmentation annuelle moyenne de 25 milliards d'euros dans les dépenses de retraite. Cette augmentation des coûts pourrait entraîner une forte augmentation des taux de cotisation.

Le rapport du Bureau fédéral de l'audit suggère que les coûts du paquet de retraite II dépassent l'expansion des performances de la décennie précédente. La principale cause de l'augmentation des coûts est le projet du gouvernement de maintenir le niveau de retraite à 48 %, ce qui entraînerait des retraites 6 % plus élevées que la loi actuelle d'ici 2045.

En conséquence de ces dépenses supplémentaires, le taux de cotisation pour les retraites est prévu augmenter de plus de quatre points de pourcentage d'ici 2045, selon le rapport. La création de la capitale intergénérationnelle financée par l'emprunt, qui doit contribuer à hauteur de 10 milliards d'euros au fonds de retraite par an à partir de 2036, ne procure qu'un soulagement mineur. Les cotisations de retraite seront réduites d'un maximum de 0,4 point de pourcentage. Le taux de cotisation est projeté à 22,3 % en 2045, comparé aux 18,6 % actuels.

Le ministère du Travail considère l'augmentation comme justifiée

Le ministère du Travail a considéré l'augmentation comme justifiée dans un communiqué à "Der Spiegel". Cependant, le Bureau fédéral de l'audit n'est pas d'accord avec cette perspective. Il y a également un risque de perte de valeur associé à la nouvelle capitale intergénérationnelle, préviennent les auditeurs. Le gouvernement fédéral empruntera 366 milliards d'euros de plus pour le fonds de retraite d'ici 2045, ce qui pourrait potentiellement affecter sa solvabilité, mettent-ils en garde.

Le Bureau fédéral de l'audit argue que les avantages du fonds de retraite ne doivent pas être compromis pour le financement à long terme des retraites. Cependant, le paquet de retraite II semble aller dans la direction opposée, selon les auditeurs. Il bénéficie aux générations plus âgées et intermédiaires en leur offrant des retraites plus élevées, tandis que les générations plus jeunes et futures portent le fardeau principal.

Le Bundestag doit débattre du paquet de retraite lors de sa première lecture à la fin du mois de septembre. Le retard dans la prise de décision au sein de la coalition du

Lire aussi: