- La Cour des comptes exige des fractions parlementaires le remboursement de leurs dettes.

L'Office d'audit d'État en Saxe-Anhalt accuse les groupes politiques au sein du parlement d'État de mal gérer les ressources financières. Environ 100 000 euros, couvrant les années 2012 à 2016, restent non remboursés, selon le président de l'Office d'audit d'État, Kay Barthel. Les auditeurs estiment un total de 130 000 euros de détournement de fonds, avec seulement une fraction des fonds détournés remboursée jusqu'à présent.

Les infractions concernent divers domaines, notamment les promotions politiques déguisées en événements de relations publiques, l'utilisation non autorisée de véhicules officiels et les dépenses somptuaires de divertissement. Barthel a cité un exemple où les chefs de faction assistaient à la conférence nationale de leur parti en utilisant des véhicules officiels, ce qu'il a considéré comme inapproprié. "Il ne s'agit plus de travail de parti", a-t-il expliqué, notant que de tels voyages devraient être considérés comme personnels ou être couverts par le parti politique lui-même.

Barthel a blâmé le président du Parlement d'État, Gunnar Schellenberger (CDU), pour n'avoir pas pris les mesures appropriées pour récupérer les fonds détournés. Barthel a déploré que Schellenberger et l'administration parlementaire n'avaient pas accordé à la question l'attention qu'elle méritait. Schellenberger est reportedly sous l'impression qu'il n'y a pas de droit explicite de demander des remboursements. En réponse, l'Office d'audit d'État demande des changements législatifs, sinon le détournement de fonds pourrait rester impuni.

Certains des groupes ont admis avoir détourné des fonds et ont remboursé leurs subventions de budget de faction à la trésorerie de l'État, allant de 700 à environ 20 000 euros. Barthel a souligné que certains groupes avaient presque intégralement remboursé, tandis que d'autres n'avaient pas encore remboursé un seul euro. Cette tendance ne peut pas continuer, a souligné Barthel. Dans d'autres États, les politiques de restitution sont plus strictes.

Les subventions de budget de faction ont connu une augmentation marquée ces dernières années. En 2012, environ 5,7 millions d'euros étaient dus, passant à 9,1 millions d'euros en 2021. Cette période a également connu une augmentation du nombre de groupes élus au sein du Parlement d'État, avec actuellement six groupes - CDU, SPD, FDP, AfD, La Gauche et les Verts - ayant une représentation.

